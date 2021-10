El nuevo sistema anti-trampas para Call of Duty Vanguard se filtra antes de su lanzamiento

Según parece, gran parte de los grupos de piratas informáticos ya tienen acceso al código del nuevo sistema anti-trampas para ‘Call of Duty Vanguard’ y ‘Call of Duty Warzone’ y con esto la posibilidad de deshabilitar por completo la herramienta de seguridad, que ni siquiera se ha probado en el mercado. De hecho, Activision-Blizzard anunciaba hace tan solo unos días la integración de “Ricochet”, un nuevo sistema de protección que opera a nivel kernel, para combatir de manera más eficiente la plaga de tramposos en su Battle Royale gratuito ‘Call of Duty: Warzone’, además de revelarse como el sistema utilizado en ‘Call of Duty: Vanguard’, nuevo juego de la franquicia cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre.

Unido a la creación de sistemas permanentes de prohibición con identificación de hardware y de la posibilidad de compartir listas de usuarios tóxicos con servidores de terceros juegos de la casa, una de las principales promesas de la empresa para luchar contra la plaga de tramposos es el citado sistema “Ricochet”. Sin embargo, para consternación de Activision-Blizzard y de la propia comunidad de usuarios, que durante los últimos años se han enfrentado a un número creciente de jugadores que emplean prácticas irregulares, se ha filtrado, antes de su lanzamiento oficial, el código que funciona a nivel kernel (una parte vital del sistema operativo encargado de regular el acceso al hardware de forma segura), destinado a garantizar que los usuarios no utilicen herramientas ilícitas.

De hecho, los controladores “Ricochet” firmados por Activision ya están a disposición de varios desarrolladores de sistemas ilegales. Esto anticipa muchos problemas para la editora y desarrolladora, ya que con el acceso al código fuente del programa, los piratas informáticos tendrán suficiente material para crear motores que pasarán completamente desapercibidos para la seguridad de ambos juegos. Lo más probable es que la herramienta necesite una actualización extremadamente profunda para sortear esta situación. Esto, o bien Activision tendrá que optar por un mecanismo diferente, al menos hasta que obtengan una versión fiable de su herramienta de seguridad.

Además del conocido Battle Royale, la empresa tiene pendiente el lanzamiento de ‘Call of Duty Vanguard’, que además del modo campaña también contará con Zombis y una nueva experiencia multijugador con 20 mapas desde el lanzamiento, 16 de ellos para partidas 6 contra 6. Llegará a las plataformas de la generación actual, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC, así como para Xbox One y PlayStation 4.