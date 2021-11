Estas son las tres formas de saltarte los muros de pago de los medios

Los muros de pago llegaron a España en 2013, pero no se han generalizado hasta en el último par de años. Hoy en día, navegar por las principales cabeceras del panorama mediático implica toparse cada dos por tres con un cartel animándote a la suscripción del medio para continuar leyendo esa noticia que te ha parecido interesante. Posiblemente necesario para esos medios, pero también enervante para el lector. Especialmente para el ocasional, el tipo de lector que más abunda en Internet y que en la vida se va a suscribir a una web que solo visita de vez en cuando y en la que ya soporta cantidades agobiantes de publicidad que parecen más un castigo que una forma honrada de obtener ingresos.

Para desespero de los gestores de cada medio, hay formas de saltarse esos muros de pago. No infalibles, pero que funcionan en una gran variedad de casos. Muy eficaces contra las limitaciones de un número determinado de artículos por mes, pero menos con los contenidos accesibles sólo mediante suscripción.

Ninguno de estos tres métodos requiere hacer nada “raro”, dado que se trata de aprovechar funciones que poseen todos los navegadores de Internet y que, simplemente, hay que conocerlas. Vamos con ellas.

1) Activa el Modo Lectura en tu navegador

El Modo Lectura es una opción que incluyen los navegadores para visualizar una página sin distracciones. Cuando la aplicación accede a un sitio web compatible con esta opción, muestra un icono en la barra de navegación indicando que el Modo Lectura está disponible para esa página. Resulta que no solo elimina distracciones como anuncios, la cabecera del medio o los típicos recuadros con información de distintas secciones que acompaña la noticia que estás leyendo, sino que también hace lo propio con los avisos de “has alcanzado el límite de noticias” o de “desactiva tu bloqueador de anuncios”.

Mejor aún es tenerlo activado por defecto desde los ajustes del navegador y evitarte las incomodidades de los muros de pago y todo el ruido que rodea a la información que quieres leer. En algunos casos, el Modo Lectura también es capaz de mostrar contenidos accesibles solo por sucripción.

2) Usa la caché de Google

Más de una vez te habrás encontrado que una página web concreta no está disponible, por la razón que sea, y Google te ofrece la posibilidad de acceder a la versión de esa página guardada en su caché. Lo cierto es que no tienes que esperar a que te hagan el ofrecimiento y el navegante puede acceder a ella con un sencillo truco. Al igual que sucede con el Modo Lectura, la caché de Google no entiende de cuantas visitas has hecho al medio ese mes y no tiene ningún inconveniente en mostrarte la página con la noticia que te interesa tal cual, sin limitaciones.

Para acceder a la caché de cualquier página web solo tienes que escribir el término “cache:”, sin comillas, antes de la URL (dirección web) de la página que estás visitando. De forma que la dirección web quedará, pongamos un ejemplo hipotético, como “cache:https://suscribeteonopodrasleermejamas.com/risa-diabolica”. Importante que no haya espacios entre el término introducido y la dirección web y tener configurado como motor de búsqueda el de Google.

3) Navega en Modo Incógnito

La forma más sencilla de saltarse la limitación de poder leer un número de artículos determinado por mes. Cada sesión de navegación en incógnito es como empezar desde cero y, aunque todos los días superes el límite, no tendrás que más que cerrar el navegador e iniciar una nueva sesión para volver al punto de partida y disponer del cupo para leer un número determinado de artículos.