Quentin Tarantino subasta una colección de NFT´s secretos de Pulp Fiction

El mercado de las piezas de arte NFT tiene un nuevo participante en la figura del director de cine Quentin Tarantino. El cineasta ha anunciado durante la conferencia anual de activos digitales, NFT.NYC, la próxima subasta de una colección de NFT´s secretos con material inédito de Pulp Fiction, según recoge CNBC.

Cada uno de los NFT´s contendrá una escena jamás vista de la película, páginas manuscritas del guion original y comentarios exclusivos del director en audio. En total, serán siete los NFT´s que se subastarán en aproximadamente un mes.

Se trata de una colaboración entre el artista y SCRT Labs, el equipo detrás de la “blockchain” Secret Network que emplean los NFT´s de Tarantino para garantizar su condición de objetos digitales únicos y, por tanto, de valor para los coleccionistas. Los criptocoleccionables serán subastados en el mercado de NFT´s OpenSea.

Live from Palladium Theater 🎥 https://t.co/K7H0kUU9GH — Tarantino NFTs (@TarantinoNFTs) November 2, 2021

“Estoy emocionado por presentar estas escenas exclusivas de Pulp Fiction a los fans. Secret Network y Secret NFT´s proporcionan un nuevo mundo para conectar a los fans y los artistas y estoy encantado de formar parte de ello” ha explicado el cineasta, “el contenido secreto es único, jamás se ha visto o escuchado antes”.

Pulp Fiction es la película más conocida del guionista y director Quentin Tarantino y tuvo un impacto enorme en la cultura popular tras su estreno en 1994. Ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes, el Oscar al mejor guion, resucitó la carrera de la mega estrella de los 70 John Travolta y lanzó al estrellato a Samuel L. Jackson.

¿Qué son los NFT´s secretos?

Un bien o ficha no intercambiable (NFT, Non Fungible Token) es un concepto que se entiende mejor como criptocoleccionable. Los NFT´s son activos digitales únicos que utilizan tecnología “blockchain” para certificar que, efectivamente, no hay otro igual. Pero ¿cómo puede tener valor coleccionista algo que se puede replicar millones de veces como sucede con cualquier activo digital?

El primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, fue vendido en formato NFC por 2,4 millones de euros. FOTO: La Razón

Por ejemplo, el primer tuit de la historia publicado por Jack Dorsey, fundador de Twitter, fue vendido la primavera pasada en subasta. Lo que lo diferencia del tuit que cualquiera puede encontrar en el “timeline” del fundador de Twitter es el certificado digital firmado por su creador, Jack Dorsey, así como metadata del tuit original. Puede no parecer mucho, pero el tuit se vendió por casi tres millones de dólares. Aún así, mucho menos que los 69 millones de dólares que se pagaron por un NFT del artista Mike Winkelmann poco antes de la venta del de Dorsey.

La tecnología “blockchain” es la que permite verificar que es el “original” y no una copia porque permite rastrear todos los cambios previos que ha podido tener el activo desde su creación. Esa transparencia que es la base de la tecnología “blockchain” y sobre la que se ha levantado todo el movimiento de las criptomonedas, queda en entredicho con el concepto de NFT secreto que promueve SCRT Labs.

Porque en este caso se trata de un “blockchain” con privacidad, de forma que tanto el contenido como la trazabilidad del activo están encriptados y solo pueden ser conocidos por el propietario, cuya identidad tampoco será conocida a menos que él mismo decida revelarlo. Es un planteamiento en el que solo Secret Network puede certificar la originalidad del activo.