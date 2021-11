¿Por qué tu iPhone y otros dispositivos fallan con el frío?

Cuando llegan las olas de frío, nuestro primer impulso es asegurarnos de contar con todos los medios para enfrentarnos a las temperaturas extremas: gadgets, ropa, etc. Pero dentro del hogar hay otros “habitantes” que también sufren las bajas temperaturas. Más allá de los teléfonos, las tabletas, los cascos inalámbricos, las cámaras, los relojes inteligentes… decenas de dispositivos que comienzan a fallar apenas llega el frío. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay alguna forma de evitarlo?

Las bajas temperaturas afectan a tres áreas principales de los dispositivos: las baterías, las pantallas y los sensores.

Baterías

La mayoría, si no todos, los dispositivos portátiles que usamos, funcionan con baterías de iones de litio. Esto se debe en gran parte a que este tipo de baterías son capaces de adaptarse a corrientes altas y también bajas. El problema es que esta capacidad se convierten en un problema en el momento en el que las temperaturas descienden por debajo de los 0ºC. O menos… Los fabricantes de baterías de iones de litio generalmente recomiendan que el rango de temperatura para que funcionen adecuadamente estas baterías es de entre 0º y 45 ° C.

Sin embargo un estudio publicado en Research Gate en 2018, señala que la temperatura óptimo para el funcionamiento de la batería de iones de litio es de 15 a 35 ° C. El problema es que este tipo de baterías tienen muy poca resistencia interna, básicamente que generan poca energía en forma de calor. esto en bueno en condiciones normales, pero cuando las temperaturas descienden por debajo de los 15º ya pueden empezar los problemas.

Cuanto más frío hace, más lento es el metabolismo de la reacción química dentro de la batería y su carga se agota más rápidamente. Tanto que un smartphone que no esté en el bolsillo y se deje al aire libre a 0º C, puede consumir su carga en 5 minutos.

Esto es muy obvio en todos aquellos dispositivos que permanecen mucho tiempo apagados o en reposo: móviles, cámaras, cascos inalámbricos… Ya que las baterías nunca consumen suficiente corriente para calentarse. Esto es muy obvio cuando jugamos mucho tiempo con el móvil y este se calienta.

Obviamente el rendimiento variará según el fabricante, el modelo de batería y el desgaste del dispositivo. Apple sugiere no operar sus teléfonos por debajo de los 0º, igual que los Kindle de Amazon, mientras que Suunto aconseja no usar sus relojes por debajo de 10º grados bajo cero. Y esto se debe en gran parte a que la temperatura se mantiene mejor al estar en contacto con nuestro cuerpo.

Eso sí, si la batería del dispositivo se “muere” lo más recomendable es no cargarla inmediatamente. Hay que dejar que alcance una temperatura ambiente (en interiores se entiende), de lo contrario se puede desencadenar una reacción química que podría dañar la batería de forma permanente.

Pantallas

Si bien las baterías se llevan la peor parte, en segundo lugar tenemos a las pantallas LCD. Estas se basan en una capa de millones de píxeles, cada uno controlado por un transistor y estos también tienen un rango de temperatura: por debajo del punto de congelación comienzan a perder respuesta y a imagen se hace más borrosa y parpadea.

Sensores

Finalmente están los sensores: giroscopios, osciloscopios, etc. Son los que recopilan la información de la ubicación de nuestro dispositivo y responden a nuestros movimientos. Son fundamentales para el GPS, para videojuegos, grabación de vídeos, etc. Y a ellos también les afectan las temperaturas bajas. Si perdemos la batería, no nos tenemos que preocupar de los sensores, pero en casos como los relojes inteligentes, que llevamos pegados al cuerpo y aprovechan nuestro calor, los sensores son más vulnerables y una exposición a temperaturas extremas, puede hacer que perdamos información durante minutos u horas.

Recomendaciones

Mantener los dispositivos cerca del cuerpo. Asegurarse de tener la mayor carga posible. Si los vamos a usar, sobre todo móviles, usarlos un tiempo y luego bloquearlos y que vuelvan al bolsillo en lugar de bloquear y desbloquear cada 10 segundos, eso es una sentencia de muerte por batería.