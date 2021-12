The King of Fighters ’98: el renacido título de lucha recibirá interesantes novedades

Durante el IgroMir, el mayor evento de videojuegos de Rusia, el mítico desarrollador SNK anunció que uno de sus juegos más queridos, ‘The King of Fighters ‘98′, va a mejorar todavía más. La denominada ‘Ultimate Match Final Edition’ recibirá una gran actualización en Steam durante este invierno que añadirá algunas funciones y características. Pero las buenas noticias no terminan aquí, ya que los interesados podrán probar estas novedades en la nueva beta cerrada para la comunidad entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Una de las características más importantes de los juegos de lucha en línea es el “rollback netcode”, que hace que los combates online sean más precisos y se evite cualquier tipo de lag por culpa de la latencia. Tras su próxima actualización, el netcode original de ‘The King of Fighters ‘98′ se cambiará por el “rollback netcode” creado por Code Mystics, muy bien recibido por los jugadores.

También recibirá lobbies online, ofreciendo mucho más que combates 1 contra 1. Los jugadores podrán crear o unirse a salas con muchos jugadores para celebrar combates en línea. Y si simplemente quieren observar, aprender o animar a sus amigos, pueden unirse a las batallas online a través del modo espectador. Antes de la actualización de este invierno, habrá una beta para la comunidad, que permitirá a SNK recoger las opiniones de los jugadores. Desde el 30 de noviembre a las 2 AM hasta el 4 de diciembre a las 2 AM se podrán probar los lobbies online y el modo espectador. No está de más apuntar que el título de lucha está disponible en PC.