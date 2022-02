Truth: La red social de Donald Trump se estrena en iOS y explota de inmediato

Truth Media, que no es otra cosa que el nombre que recibe la red social montada por Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos de América, inauguraba hace tan solo unas horas sus operaciones en la App Store de iOS. Precisamente allí es donde rápidamente se congregaron millones de seguidores del mandatario republicano. Sin embargo, nada ha salido como estaba planeado. De hecho, han faltado horas desde la liberación de la aplicación oficial hasta el momento de colapsar y recibir las primeras acusaciones de robo de código.

El regreso de Trump a redes sociales

Tras la cancelación de sus cuentas en plataformas de difusión tan relevantes como Facebook, Twitter o YouTube y, coincidiendo con la conmemoración del “Día de los presidentes en los Estados Unidos de América”, el todavía esposo de Melania Trump ha levantado el telón de su nuevo espectáculo: Truth. Esta ofensiva por regresar a redes sociales a través de una plataforma propia se tomó después de ser expulsado de Twitter a raíz de los tuits publicados por el entonces presidente “debido al riesgo de incitación a la violencia”, por los históricos incidentes del 6 de enero del año pasado, cuando sus simpatizantes asaltaron el Capitolio de EE.UU.

La empresa responsable del programa destinado a reunir esas almas republicanas descontentas se llama Trump Media & Technology Group (TMTG) y forma parte de un significativo conjunto de empresas tecnológicas del mismo grupo, que, según sus estatutos, lucha en “la defensa de la libertad de expresión”. Así, el objetivo es atraer a usuarios que sienten que sus inclinaciones políticas son discriminadas en las redes sociales más concurridas y para ello propone una aplicación para dispositivos móviles diseñada con el objetivo de “resistir a la tiranía de los gigantes tecnológicos”.

Truth Social, la nueva red social de Trump Media & Technology Group (TMTG) que ha debutado hoy en la App Store estadounidense. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La hora del desastre

Servidores colapsados, cuentas no validadas y como señalan algunos medios estadounidenses, usuarios que descargan la aplicación y reciben mensajes de error cuando intentan completar la casilla de la fecha de nacimiento, correo electrónico o número de teléfono. El mensaje, simple, dice: “Algo salió mal. Vuelva a intentarlo”. Aunque solucionarlo puede parecer sencillo esconde otra realidad más complicada, porque muchas cosas han salido mal. Por ejemplo, como se sospechaba su código fuente parece estar copiado directamente de otra plataforma social, Mastodon, algo que tiene todas las papeletas de derivar en feroces luchas judiciales.

Tan solo han bastado unas horas para que se confirmen las similitudes de código con Mastodon, otra red social “alternativa” de código abierto muy similar a Twitter que se orienta hacia la privacidad y autonomía de sus usuarios. Se trata de otra plataforma al estilo de Parler, Gettr y Rumble, a la que acuden en masa los conservadores debido a las políticas de censura que aplican Facebook y Twitter. Estas últimas han negado durante mucho tiempo métodos de censura intencionada de contenido político, pero también tienen reglas muy claras contra los discursos de odio o incitación a la violencia.

Un recién nacido sin futuro

Ahora se añade la cuestión legal. La publicación oficial de Truth ha provocado que Eugen Rochko, fundador de Mastodon, se vaya mostrando dispuesto a “buscar consejo en su equipo de abogados”. Si bien es cierto que los términos de uso de la plataforma de código abierto advierten que su utilización es gratuita, también se notifica que los usuarios están obligados a mencionar de forma explícita su origen y poner a disposición del público el código de la plataforma derivada. Truth Media, en cambio, especifica en sus Términos de Servicio que “el código fuente en su totalidad es propiedad de Trump Media”. A efectos legales, esto constituye una violación de la licencia AGPLv3 en la que se basa Mastodon.

En cualquier caso, parece que la nueva iniciativa tecnológica del magnate estadounidense no arranca con buen pie. No está claro si los problemas se han solucionado o no, si están vinculados al poco control que tendrían sobre el “software”, y mucho menos si estas interrupciones están ligadas a un pico de demanda. Veremos qué sucede con Truth y cuál será su destino, pero parece realmente incierto.