P50 Pro de Huawei: quiero, pero no me dejan

Ya lo habíamos adelantado hace un tiempo cuando salió en el mercado asiático, pero ahora, con el teléfono en nuestras manos podemos contar qué tiene el Huawei P50 Pro de Huawei… y qué le falta.A primera vista es obvio que estamos ante un móvil de gama alta que en diseño, materiales y cámara sería sin duda uno de los candidatos al podio de móvil del año. Pero no puede. O no le dejan. Desde que se produjo el bloque a Huawei para trabajar con compañías estadounidenses, el gigante chino ha perdido la posibilidad de trabajar con Google y ya no cuenta con los servicios vinculados a esta, como el acceso directo a Play Store. Si bien esto puede subsanarse con Petal Search, el motor creado por Huawei para acceder a aplicaciones, la realidad es que no vienen instaladas por defecto y esto constituye un lastre. Huawei ha perdido un 32% de sus ingresos y aún así se encuentra entre las 10 marcas más valiosas del mundo.

A la dificultad para trabajar de modo directo con los servicios de Google hay que sumarle otro pero al P50 Pro: es un móvil de gama alta pero no tiene 5G y eso, en 2022, es otro lastre. Pese a todo esto, el P50 Pro tiene mucho que ofrecer como teléfono y también en el sector de alta gama.

En lo que a diseño respecta, el P50 Pro es hijo de las líneas de su predecesor, el P40 Pro: bordes redondeados, marco de aluminio, doble cara de vidrio endurecido y unos cantos delgados que facilitan su agarre. La pantalla es de una calidad muy alta y apenas se enciende esto resulta obvio. No solo destacan los colores, sino su tasa de refresco de 120 Hz.

Es un móvil muy rápido pese a contar con un Snapdragon 888, con casi un año de vida, lo que demuestra que tan importante como el hardware es el software y aquí Huawei hizo un trabajo muy fino para sacarle el mayor partido al microchip, sin perder rapidez.

Las cámaras, Leica como hace años, merecen mención aparte. Huawei ha destacado en el último lustro como una marca pionera en el ámbito de la fotografía y lo confirma en el P50 Pro. Su cámara principal tiene un sensor de 50 megapíxeles, estabilización óptica de excelente calidad, que no se pierde ni aún en vídeo 4K y a 60 fps.

También incluye un ultra gran angular de 13 MP, un tele de 64 MP y la cámara frontal es de 13 MP. Todo el conjunto funciona muy bien, quizás la única deuda se podría quedar en el apartado de la cámara monocromática. Destinada a dar mayor nitidez a la cámara principal, no siempre ofrece un balance perfecto de blancos y si se usa sola (esta cámara tiene 40 MP), hace que las imágenes queden un poco apagadas o subexpuestas.

El Snapdragon 888 hace pareja con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (ampliables con una tarjeta). La batería, con sus 4.360 mAh, puede parecer pequeña para un gama alta, pero aquí otra vez hablamos del acierto de los ingenieros de Huawei que le sacan mucho partido a los procesamientos y que traen una carga superrápida: bastan 15 minutos para que pase de 0 a 40% de carga y en media hora ya tenemos el 75% de la batería llena.

Si tuviera 5G y los servicios de Google, el P50 Pro seguramente valdría lo mismo que ahora: 1.190 euros. El obstáculo para muchos es que no los tiene y, pese a contar con una de las mejores cámaras del mercado, un diseño y unos materiales premium, un procesamiento veloz y una carga más aún, quizás no es suficiente. Una pena porque la competencia necesita a Huawei para seguir avanzando.