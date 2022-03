Los 5 mejores móviles presentados en el Mobile World Congress 2022

El Mobile World Congress 2022 está siendo un poco menos “mobile” que otros años. En una edición en la que diversas tecnologías (5G, Wifi 7), conceptos aún etéreos (metaverso) y empresas de telecomunicaciones (Telefónica, Orange, Vodafone) han ocupado buena parte de los titulares, la presentación de nuevos terminales ha venido de la mano de las marcas asiáticas con alguna solitaria excepción. El panorama es un poco raquítico comparado con otros años, pero eso no quita para que se hayan anunciado prometedores modelos en cada una de las gamas de precios. Damos un repaso a lo mejor visto en cada segmento.

Nokia y TCL en la gama de entrada

Empezamos por lo que menos miradas atrae pero que a menudo son los más vendidos. Por gama de entrada vamos a situarnos por debajo de los 200 euros y aquí encontramos dos interesantes modelos correspondientes a las marcas Nokia y TCL, capaces de cubrir las necesidades de la mayoría de usuarios por un precio razonable.

Nokia presentó tres nuevos modelos pertenecientes a la gama de entrada. De entre todos ellos, nos vamos a fijar en el C21 Plus cuyo precio de partida es de 119 euros. Un terminal que luce mejor de lo que sugiere su precio gracias a un marco de aluminio y frontal con cristal endurecido. Dotado de unas especificaciones modestas pero funcionales, el Nokia C21 Plus se encuentra disponibles en tres variantes entre las que recomendamos la superior con una batería de 5.000 mAh, 4GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. El dispositivo ofrece una pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas con tecnología HDR y resolución HD+, monta un procesador octa-core Unisoc SC9863A a 1,6 GHz, lector de huella dactilar en la parte trasera, un sistema de cámara trasera dual y cuenta con certificación IP52 contra polvo y salpicaduras. Aunque Nokia no ha especificado el precio de esta variante, no parece probable que se acerque a los 200 euros dado que entraría en competencia con modelos con mejores prestaciones. Si no fuera así, la variante intermedia se diferencia de la comentada en usar una batería de 4.000 mAh, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento expandibles con tarjeta de memoria. Teniendo en cuenta que emplea Android 11 Go Edition, el “hardware” justito no debería ser un problema.

Nokia C21 Plus. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Nokia.

La marca china TCL ha presentado ni más ni menos que cuatro modelos de gama de entrada y uno de gama media. El TCL 30+ se sitúa justo en los 199 euros y cuenta con una notable pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con certificación TÜV Rheinland por su capacidad de reducir la luz azul en un 30% sin distorsión de colores, HDR, hasta 900 nits de luminosidad y resolución FHD+. Incorpora un procesador MediaTek Helio G37, 4GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, batería de 5.010 mAh y altavoces duales.

TCL 30+. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de TCL.

POCO en la gama media

La gama media, pongamos entre 200 y 500 euros, no se ha visto muy concurrida, pero aunque lo hubiera estado el POCO X4 Pro 5G habría destacado igualmente. El sustituto del POCO X3 Pro, uno de los superventas de 2021, se sitúa en unos contenidos, para todo lo que trae, 349 euros de precio en su configuración más alta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además de las novedades del diseño renovado con bordes planos y acabados de cristal, la conectividad 5G y ser el terminal más delgado de la familia X hasta la fecha, POCO X4 Pro 5G monta una excelente pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución FHD+ que admite el espacio de color DCI-P3 y ofrece un contraste de 4500000:1, 1.200 nits, certificación SGS Eye Care y tasa de refresco de 120 Hz. En su interior se encuentra el SoC Snapdragon 695 de Qualcomm y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 67W. Emplea tecnología de expansión dinámica de RAM para ampliarla usando la de almacenamiento y el sistema tres cámaras de la parte posterior incluye una lente principal de 108 megapíxeles.

POCO X4 Pro 5G. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Xiaomi.

Realme y Honor en la gama alta

Aquí ya entramos en los terminales realmente “premium” donde solo tienen o debería tener cabida lo mejor de lo mejor. Realme ha presentado su GT2 Pro que por 750 euros es un dispositivo con un excelente abanico de características. La pantalla monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución 2K, 1.400 nits, HDR10+ y tasa de refresco de 120 Hz. El SoC es lo mejor de lo mejor fuera de lo que ofrece Apple, un Snapdragon 8 Gen 1 con un sistema de refrigeración mejorado de Realme con cámara de vapor de acero inoxidable. Le acompañan hasta 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 65w. El sistema de triple cámara trasera incluye el ultra gran angular de mayor amplitud del mercado, 150 grados y, algo realmente difícil de conseguir en un “smartphone”, el GT2 Pro distingue su diseño del resto de la competencia gracias a una parte trasera con material a partir de bio-polimeros e inspirada en papel, obra del diseñador Naoto Fukasawa, que además evita deslizamientos y la huella de los dedos.

Realme GT2 Pro. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Realme.

Por último, el terminal más “premium” que se ha visto en el Mobile World Congress, el Honor Magic 4 Pro. A partir de 1.099 euros, el nuevo buque insignia de Honor ofrece todo lo que se puede esperar de un móvil que cuesta un riñón y parte del otro en 2022. El Magic 4 Pro dispone de una enorme pantalla de 6,81 pulgadas que desborda los laterales adoptando una curva de 86 grados. Es un panel LTPO OLED que reduce la fatiga visual gracias a su tecnología de atenuación del brillo (PWM Dimming) de alta frecuencia (1.920Hz). Cuenta con una resolución de 1.312 x 2848 píxeles y una densidad de 460 ppi, 120 Hz, HDR10+, hasta 1.000 nits de brillo y puede representar hasta 1.000 millones de colores. En su interior Honor ha montado el mismo Snapdragon 8 Gen 1 del que hemos hablado en el párrafo anterior, hasta 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y batería de 4.600mAh con carga rápida, tanto inalámbrica como por cable, de 100W que repone la mitad en solo 15 minutos. También un chip de seguridad independiente que gestiona la protección de las contraseñas, de los datos biométricos y los de pagos electrónicos.

Honor Magic 4 Pro. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Honor.

En la parte trasera, un sistema de tres potentes cámaras con un diseño que lo distingue de la competencia y “software” que lo acompaña, lo que Honor denomina fotografía de fusión computacional multicámara que combina las lentes adaptándose a las necesidades de cada fotografía. Sin entrar a considerar el precio, lo mejor que ha pasado por este Mobile World Congress en novedades de “smartphones”.