¿Qué estaba viendo el telescopio Hubble en el día de tu cumpleaños? La NASA te lo enseña en esta web

El HST ( Hubble Space Telescope) o telescopio Hubble es un viejo conocido de la opinión pública tras más de tres décadas de fotografiar el espacio, pero nunca está de mes recordar el extraordinario logro que sigue suponiendo este telescopio espacial. Fabricado por Lookheed y PerkinElmer para la NASA y la Agencia Espacial Europea, fue lanzado a la órbita terrestre el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 del transbordador Discovery. Bautizado en honor de Edwin Hubble, astrónomo estadounidense considerado padre de la cosmología observacional, pesa algo más de 11 toneladas y mide 13,2 metros de largo por 4,2 de ancho.

El Telescopio Espacial Hubble en una imagen tomada por un miembro de la tripulación de la Misión de Servicio 4 justo después de que el transbordador espacial Atlantis capturara al Hubble con su brazo robótico el 13 de mayo de 2009, comenzando la misión de actualizar y reparar el telescopio. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Se desplaza por la órbita terrestre baja a una altura de 593 kilómetros sobre el nivel del mar desde la que evita la distorsión que produce la atmósfera terrestre, de forma que la turbulencia atmosférica no afecta a los registros del telescopio.

Esta imagen en falso color de Saturno captura la luz infrarroja que se refleja en el planeta. La imagen, tomada el 4 de enero de 1998, también captura dos de las lunas de Saturno, Dione en la esquina inferior izquierda y Tethys en la esquina superior derecha. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Estas condiciones le han permitido registrar imágenes imposibles para los telescopios terrestres que además se ven afectados por factores meteorológicos y la contaminación lumínica. Más de medio millón de imágenes registradas a lo largo de 31 años y de las cuales la NASA seleccionó, con motivo del treinta aniversario del Hubble, 365 en una web que las muestra en función del día del cumpleaños del usuario.

Dos galaxias en espiral fotografiadas el 3 de enero de 2017. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

La página What Did Hubble See on Your Birthday? está alojada en la web de la NASA y permite tanto satisfacer la curiosidad de saber a donde miraba el Hubble en una determinada fecha como procrastinar durante horas observando las maravillas del espacio.

Dos galaxias en colisión en una imagen tomada el 10 de octubre de 1995 por el Hubble. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de NASA.

Lo único que tiene que hacer el usuario es introducir un mes y un día para que la NASA le muestra el resultado. La imagen, la parte central de la que captó el Hubble, se acompaña del nombre del lugar, fecha, año al que corresponde la imagen y una breve explicación. Si el usuario quiere saber más solo tienes que hacer clic en More info y si quiere contemplar la imagen completa debe hacerlo en See full image.