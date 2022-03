La estrella más lejana jamás observada, Eärendel, llega a ojos del telescopio Hubble

Hacía tiempo que no oíamos hablar del telescopio Hubble, ya que toda la atención mediática había pasado al flamante James Webb. Es cierto que el nuevo telescopio espacial es el más grande de la historia, y también el más lejano a la Tierra. Es tan lejano que no se podrán enviar misiones tripuladas para repararlo en caso necesario, como sí se ha hecho repetidamente con el Hubble. Mientras que el Hubble abarca desde la radiación ultravioleta hasta la infrarroja más similar a la luz visible, el Webb se centra en la luz visible roja y naranja y radiación infrarroja, permitiendo observar objetos astronómicos más lejanos. Pero el Webb no ha llegado para sustituir al Hubble. La propia NASA dice del Webb que “preferimos llamarlo su sucesor” y explicita que esperan que los dos observatorios trabajen juntos hasta bien entrada esta década.