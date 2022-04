“LEGO Star Wars: La Saga Skywalker”, la fuerza es muy poderosa en el mejor videojuego de LEGO jamás desarrollado

Como sugiere su propio nombre, “LEGO Star Wars: La Saga Skywalker” es un gigantesco compendio que abraza la serie completa derivada del universo creado por George Lucas. Nos referimos a las nueve películas principales de la franquicia galáctica por excelencia, recreadas dentro de un magnífico videojuego que aglutina cantidad de personajes, muchos mundos por explorar y otras tantas aventuras por vivir. Si atendemos a las intenciones iniciales de su desarrolladora, la respetada TT Games, el título aterriza en consolas y PC con el objetivo de convertirse “en el mayor y mejor juego de la serie LEGO”. Teniendo en cuenta no sólo la extensión del producto, sino también las novedades técnicas y mecánicas realizadas a la jugabilidad, es imposible no sorprenderse ante la consecución de un hito que sobre el papel parecía demasiado ambicioso. Pero a “La Saga Skywalker” no le han faltado ladrillos para demostrar que es capaz de acertar con la combinación perfecta entre contenido, calidad y diversión.

Todo el universo Star Wars en un solo videojuego

Al comienzo de la experiencia te encontrarás frente a un menú en el que se despliega un total de nueve dioramas LEGO diferentes, cada uno de los cuales corresponde a un episodio de la serie principal de películas. No obstante, de inicio tan solo tendremos acceso al primer acto de cada trilogía (Episodios 1, 4 y 7). Esta restricción inicial permite ofrecer una sensación de progresión a la aventura, ya que completando cada capítulo se desbloqueará el siguiente. Una vez aceptada esta premisa, nada nos impide seguir el orden cronológico deseado, por ejemplo, comenzando nuestra andadura por “La Amenaza Fantasma”, como en el estreno original en cines u optando por arrancar desde “Una nueva esperanza”, o bien, por “El despertar de la fuerza”. Para “LEGO Star Wars: La Saga Skywalker” lo importante es ofrecer enormes dosis de libertad al usuario, como deja patente la estructura de toda la producción. De hecho, desde los niveles más lineales hasta las fases ambientadas en las superficies de los planetas, todos ellos, brindan al jugador la oportunidad de tomar decisiones con las que personalizar la experiencia de juego.

"LEGO Star Wars: La Saga Skywalker" recrea las nueve películas de la saga bajo un prisma humorístico. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El diseño propuesto por TT Games equilibra de la mejor manera posible las propias necesidades del juego con la exploración libre. Esto quiere decir que en todos los casos podremos tomar varias rutas distintas para alcanzar el punto de progresión. Además, en el modo cooperativo, los dos jugadores también tienen la opción de aventurarse por separado sobre pequeños cruces de caminos alternativos para descubrir todos los secretos que esconde el mundo de “LEGO Star Wars” en compañía. La manera más efectiva de encontrar todos estos coleccionables y complementos es desbloquear cada área, ya que una vez superada podremos movernos libremente por las múltiples localizaciones de los distintos planetas, relacionarnos con “Personajes No Jugadores” (PNJ) y explorar las zonas a lomos de cuadrúpedos de ladrillos, sin dejar de completar minijuegos o tareas opcionales sumamente divertidas.

Una galaxia dispuesta a ser explorada

Aunque comparte cantidad de características derivadas de los juegos de mundo abierto, el elemento diferencial en el tratamiento de “La Saga Skywalker” se deriva de las particularidades de sus cientos de personajes desbloqueables. A medida que avanzamos en la aventura, de hecho, obtendremos nuevos miembros del elenco galáctico, cada cual con una habilidad específica. Así, una vez liberados, podremos regresar a todos sectores de los planetas y afrontar los desafíos de una manera diferente para alcanzar caminos previamente bloqueados. Por tanto, cada personaje tiene habilidades especiales específicas y esto garantiza que siempre habrá formas alternativas de explorar los entornos.

Una de las 28 localizaciones de la saga cinematográfica que incluye el juego. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Al comienzo solo tendremos a nuestra disposición un pequeño grupo de héroes, pero una vez que hayas desbloqueado algunos miembros del reparto, es probable que comiences a animarte por una exploración más rigurosa con la finalidad de experimentar con sus habilidades y dar rienda suelta a nuestra creatividad para la resolución de rompecabezas ambientales. Por ejemplo. En el papel de Ben Kenobi no seremos capaces de escalar un acantilado, pero nada nos impedirá usar sus poderes de Jedi para transportar a R2D2 sobre la roca en cuestión, para luego tomar el control del personaje y abrir un acceso oculto que nos servirá para recuperar un coleccionable escondido, que precisamente demandaba de las habilidades específicas de la clase Droide astromecánico.

Ladrillos con clase

En “LEGO Star Wars: La Saga Skywalker”, cada personaje pertenece a una de las nueve clases disponibles, es decir: Jedi, Héroe, Lado oscuro, Villano, Chatarrero, Sinvergüenza, Cazarrecompensas, Droide astromecánico y Droide de protocolo; a este nutrido grupo se suma una décima, identificada como Extra, que incluye criaturas especiales (y muy difíciles de conseguir). Entre ellas se encuentra el gigantesco Rancor, un reptil carnívoro con el que sembrar una alegre destrucción en los planetas. Pero en general, si consideramos que cada clase tiene su propio árbol de habilidades, y que incluye hasta 300 personajes jugables, te puedes hacer una idea de la magnitud del juego, y esto tan solo en términos cuantitativos.

Ciertamente la experiencia no termina aquí, ya que cada episodio dispone de lugares para visitar, que van desde la propia galaxia hasta la superficie de casi todos los planetas imaginables, desde Tatooine hasta Endor, pasando por Coruscant, Mustafar, Jakku, Exegol, etc. En el mapa galáctico se pueden enumerar en total hasta 28 localizaciones entre 23 lunas y planetas, todos divididos en sectores que, a su vez, contienen macro-mapas para explorar con total libertad y donde esperan literalmente centenares de desafíos. Aquí encontrarás rompecabezas, puzles ambientales, personajes con los que interactuar y secretos de diversa índole que aguardan con útiles recompensas, como nuevos héroes y naves con las que viajar a lo largo y ancho de la galaxia, porque, como mencionamos, incluso se puede visitar la órbita alrededor de los planetas a bordo de nuestras naves.

Un momento de la batalla final en la Luna de Endor correspondiente a "El retorno del Jedi". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Podrás desplazarte con el Halcón Milenario a la velocidad de la luz para huir de las naves imperiales, combatir contra los cazas TIE de la Primera Orden a lomos de los X-Wings de la Resistencia, incluso participar en las carreras de vainas en Tatooine y viajar a través del hiperespacio explorando planetas que se desbloquearán durante la aventura. De este modo, desplazándonos entre las estrellas encontraremos cometas cargados de recursos o señales de radio, que, una vez traducidas con la ayuda de un Droide de protocolo, quizá nos lleven a vivir nuevas aventuras.

Una jugabilidad refinada

Desde la luna selvática de Ajan Kloss hasta la animada Coruscant, toda la galaxia Star Wars está disponible para ser explorada. Este amplio concepto está pensado para recompensar al jugador mediante nuevas funciones y la mejora de habilidades en las clases de personaje, pero el nuevo tratamiento, no obstante, también aplica al formato algunas mejoras aplicadas a la experiencia general. Así al llegar a destino, en “La Saga Skywalker” podremos elegir si avanzar en la historia principal o, en cambio, dedicar nuestro tiempo a explorar y descubrir misiones especiales. Teniendo en cuenta que no deja de ser una estructura pensada para un público compuesto por diferentes franjas de edad, hay mecánicas complejas que no son demasiado elaboradas, aunque eso sí, los chicos de TT Games parecen haber hecho todo lo posible por reformular las fases de acción. Ahora la cámara se sitúa más cerca del personaje, y los disparos reciben de un sistema de puntería más preciso, los que nos permite acertar en varias partes del cuerpo y observar distintas reacciones.

Climax final en "La venganza de los Sith". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Disparar los “blasters”, utilizar el sable de luz o sacar a pasear los puños aumenta el contador de combos, pero añade a la lista un sistema de cobertura automática y una dinámica de contraataque, y ya tenemos un sistema de combate que sin abandonar la inmediatez que siempre ha distinguido la serie, trata de refinar y profundizar en sus reglas básicas. Los Jedi, por ejemplo, pueden luchar con el sable de luz, o usar la Fuerza para lanzar elementos del escenario a los enemigos, que también parecen capaces de adaptarse a nuestras tácticas, comenzando a restar habilidosamente los ataques que utilizamos con demasiada frecuencia. De esta forma la inteligencia artificial nos obliga a variar al máximo los patrones ofensivos, todo en beneficio de esa inagotable creatividad que el equipo trata de estimular.

Una sonrisa como sello propio

“LEGO Star Wars The Skywalker Saga”, es una plétora incalculable de citas y alusiones propias de la marca de ladrillos. Basta pensar que entre los extras está el divertido “Galaxy Rave”, un modo que transforma toda la galaxia en una especie de discoteca donde todo el mundo se dedica a bailar al ritmo de la música, o el modo Murmullo, una simpática opción que se puede activar para reemplazar todas las voces por esto mismo: murmullos. Esta forma de humor constituye la esencia de todo título de la marca y se manifiesta sobre todo en la reconstrucción de la narrativa en los nueve episodios. Respetando el material original y haciendo gala de la libertad de interpretación en clave irónica, las secuencias cinemáticas (muy bien dobladas en español) están repletas de bromas y referencias, así como de muchos pequeños detalles por aquí y por allá, como la camiseta de Kylo Ren en el que se encuentran la frase “I Love Darth Vader” o la frase inicial del menú del videojuego a cargo de Rey: “Necesito a alguien que me explique qué pinto yo aquí”.

El juego permite explorar todos los rincones de la saga cinematográfica. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Conclusiones

Tal y como prometía, “LEGO Star Wars: La Saga Skywalker” recoge los principales acontecimientos de las nueve películas alternando su propuesta lúdica entre plataformas y fases de combate con sables de luz, a bordo de naves espaciales creadas por un nuevo motor gráfico. Es la mayor producción de la marca, la fórmula LEGO a la máxima potencia: una concentración de humor, diversión, contenido y libertad tanto de acción como de exploración. En definitiva, el trabajo no solo representa la cima de la serie, también se alza como uno de los videojuegos temáticos más completos e inspirados de la franquicia galáctica. Los seguidores de Star Wars disfrutarán de un videojuego de ensueño donde explorar cada localización de las películas con más de 300 personajes, mientras que los amantes del formato LEGO desarrollado por TT Games encontrarán el máximo exponente de la serie.

