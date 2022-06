“Cities: Skylines” desata la afición por recrear al detalle ciudades como Madrid con resultados impresionantes

Los amantes de los simuladores de construcción de ciudades saben que lo suyo requiere de tesón, paciencia y descansos. Es una pasión vacilante que nunca te abandona y lo mismo empleas 40 horas en dos días para construir una parte de la ciudad, que inexplicablemente lo dejas durante un tiempo. Pero basta una foto aérea en la tele, un plano que se cruce en el camino o una visita a Google Maps para que “Santa Rotonda”, patrona de la topografía virtual, vuelva a apoderarse de tu ser hasta nuevo aviso.

La Plaza de España de Madrid en "Cities: Skylines". FOTO: La Razón (Custom Credit)

En este sentido “Cities: Skylines”, es posiblemente uno de los mejores títulos de construcción de ciudades que puedes encontrar en el mercado actual, y no es de extrañar porque ofrece una realista experiencia moderna en términos de creación y gestión urbanística, es decir, cualquiera puede construir la ciudad que le plazca, más aún si dispone de una enorme cantidad de tiempo y mucho amor por el plano callejero municipal.

Nuevos Ministerios en "Cities: Skylines". FOTO: La Razón (Custom Credit)

Inevitablemente, si existen las herramientas alguien las utilizará, y así ha sucedido, con varios proyectos decididos a recrear algunas de las ciudades más populares del mundo, incluida Madrid.

Como puedes comprobar los resultados impresionan, más si tenemos en cuenta que la recreación se ha realizado a tamaño real, así que imagina el tiempo que se ha tenido que invertir para lograr algo de estas características. Supone que has tenido que diseñar cada una de las calles de Madrid, incluido el enorme túnel de M30. También se puede visitar el Parque del Retiro o el Palacio Real e incluso se han replicado las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el videojuego. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Todo esto no es exclusivo de nuestro país y además de proyectos relacionados con Málaga, Palma de Mallorca, Valencia, también puedes encontrar recreaciones de Atenas, Buenos Aires, Chicago o París, entre otras.

En caso de pillarte por sorpresa, no está de más saber que “Cities: Skylines” es un juego donde comienzas con un terreno vacío y necesitas construir una ciudad. No hay más, excepto que te tienes que ocupar personalmente de edificar y gestionar carreteras, vías de ferrocarril y metro, paradas de transporte, edificios públicos, etc.