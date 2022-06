Así es Mega Drive Mini 2 con soporte para Sega CD

Los pronósticos que señalaban el lanzamiento de un nuevo hardware de SEGA han terminado por confirmarse. Con una transmisión dirigida al público japonés, la compañía de entretenimiento nipona ha presentado “Mega Drive Mini 2″. Como principal novedad, la plataforma añade soporte para títulos de Mega CD y adaptaciones inéditas de videojuegos que, hasta ahora, estaban limitados a salones recreativos.

La lista completa ascenderá hasta los 50 títulos

Por el momento estos son los títulos confirmados para la nueva “Mini” de la casa japonesa: “Silpheed” (SEGA CD); “Shining Force CD” (SEGA CD); “Sonic CD” (SEGA CD); “Yumemi Yataka no Monogatari!” (”Mansion of Hidden Souls”, SEGA CD); “Popful Mail” (SEGA CD); “Virtua Racing” (Mega Drive); “Bonanza Bros.” (Mega Drive); “Shining in the Darkness” (Mega Drive); “Thunder Force IV” (Mega Drive); “Magical Taruruuto-kun” (Mega Drive).

Con la intención de mantener la mayor fidelidad estética con respecto a la versión original de SEGA CD, también se comercializarán una serie de accesorios que aportan ese aspecto tan diferente que proporcionaban los periféricos. Entre ellos se encuentra “Mega Drive Tower Mini 2″, que cuenta con una mini unidad de CD combinada con una réplica de “Sonic CD” y la reproducción a escala del cartucho “Virtua Racing”. Con el accesorio acoplado, el producto se convierte en una reproducción exacta de la Mega Drive original combinada con el lector de SEGA CD y el módulo 32X, otro dispositivo creado para amplificar las características de la histórica consola.

Mega Drive Mini 2 con el complemento Mega Drive Tower Mini 2. FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuándo llegará a Occidente?

Hasta el momento, tan solo se ha confirmado el lanzamiento de la nueva “Mini” en Japón, donde se podrá comprar desde el 27 de octubre a cambio de ¥ 9980 (aproximadamente 70 euros). Desde el gigante del Sol Naciente, aún no hay confirmación para su comercialización en territorio europeo, pero también es cierto que aún restan algunos detalles por revelar, como la línea completa de videojuegos (que debería superar los 50).

Yosuke Okunari, el ejecutivo de SEGA responsable de la división de “hardware clásico”, advierte que el nuevo modelo se producirá en un volumen “mucho menor” que el anterior debido a la crisis de los semiconductores y a los problemas actuales de logística. El principal objetivo de la empresa es, por tanto, centrarse en el mercado japonés para satisfacer las peticiones internas, aunque Okunari es consciente de la gran demanda procedente de Europa.

Mega Drive Mini 2 con controlador. FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Para cuándo Saturn/Dreamcast Mini?

El ejecutivo de la empresa de entretenimiento también explica las razones que han llevado a la compañía nipona a producir “Mega Drive Mini 2″ y no, como se esperaba, las versiones reducidas de SEGA Dreamcast y SEGA Saturn: “Mientras desarrollábamos Mega Drive Mini 2, estábamos seguros de que una vez que se anunciara la consola, nos preguntarían, “¿y por qué no Saturn/Dreamcast Mini?”. Verás, no es que la idea no la hayamos tenido en cuenta: los componentes internos de Mega Drive Mini no son capaces de gestionar correctamente los títulos de Saturn y, ni que decir tiene que tanto el desarrollo como la fabricación de nuevos conjuntos de chips actualmente es un proceso muy difícil y costoso.”

Mega Drive Mini 2 – Tráiler

Okunari subraya el concepto y disipa cualquier duda sobre la posibilidad de lanzar “Saturn Mini” o “Dreamcast Mini” y anticipa que “incluso si las cosas se restablecieran de forma correcta para permitirnos producir, por ejemplo, Saturn Mini, de todos modos, el proceso de desarrollo sería extremadamente costoso. Lanzaríamos un sistema anterior reducido a casi el mismo precio que una consola moderna.”