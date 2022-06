China frustra una protesta deshabilitando los códigos QR de salud de los manifestantes

China ha sofocado una protesta de cientos de ciudadanos deshabilitando el código QR de salud verde creado con motivo de la pandemia del COVID. Según informa Reuters, que se hace eco de los testimonios de los manifestantes que no han podido viajar a la provincia central de Henan para sumarse a la protesta, las autoridades han puesto en rojo el código QR que les habilita para desplazarse entre ciudades.

Desde el pasado 18 de abril, tres bancos chinos, Yu Zhou Xin Min Sheng Village Bank, Shangcai Huimin Country Bank y Zhecheng Huanghuai Community Bank, han congelado los depósitos de sus clientes y los mantienen así desde entonces, sin que particulares ni empresas puedan acceder a ellos. En total, fondos por valor de unos 168 millones de euros y sin que haya habido otra explicación que una actualización de los sistemas internos de los bancos, cuando los clientes perdieron el acceso hace casi dos meses.

Los clientes afectados, empresas que no pueden pagar a sus trabajadores y particulares que no pueden acceder a sus ahorros, planearon realizar una protesta esta semana en la provincia central de Henan, lo que requería el desplazamiento de muchos de ellos. Reuters recoge numerosos testimonios de clientes afectados cuyos códigos QR de salud abandonaron el color verde que les permite desplazarse por el color rojo que lo impide, no pudiendo participar así en la manifestación contra los bancos que mantienen sus fondos congelados.

China fue el primer país en imponer un pasaporte COVID a sus ciudadanos en marzo de 2021. Desde entonces, el llamado código QR de salud verde es un requisito para la movilidad, de forma que el color rojo impide el acceso al transporte público, a espacios como restaurantes y centros comerciales e imposibilita desplazarse por el interior del país. Y más recientemente, China solicita a los viajeros que registren sus planes online.

La agencia de noticias cita el testimonio de Liu, un ciudadano de la provincia de Hubei que encontró que la aplicación de su smartphone le mostraba el código QR de salud en color rojo en la mañana del 12 de junio, después de registrarse el día 11 para viajar a Henan.

“No puedo hacer nada, no puedo ir a ningún lado, te tratan como si fueras un criminal. Infringe mis derechos humanos” explicó Liu, que declinó dar un nombre completo para evitar represalias del Gobierno chino, a Reuters y teme que ni siquiera sus hijos puedan acudir al colegio si no recupera el color verde en su código QR.

Otro caso similar es el de Wang Qiong, ciudadana de la Wuhan, que encontró su código QR en color rojo tras registrarse para viajar a Henan el 11 de junio, después de perder el acceso a una cantidad de yuanes equivalente a 323.140 euros.

Otros clientes de los bancos mencionados pudieron desplazarse en tren y coche hasta Zhengzhou, pero sus códigos también cambiaron al color rojo tan pronto como escanearon los códigos de salud en la ciudad.

De acuerdo con los miembros de un grupo de WeChat, más de 200 manifestantes vieron como sus códigos QR de salud cambiaban de color y les impedían poder desplazarse.

Algunos de los clientes que pretendían participar en la protesta indicaron a Reuters que otras personas que querían viajar a Henan, sin conexión con la protesta contra los bancos, no han tenido problemas con sus códigos QR.

El gobierno provincial de Henan y el Ministerio de Seguridad Pública no respondieron a las preguntas de Reuters sobre este suceso, pero sí lo hizo la Comisión Nacional de Salud que indicó que los códigos de salud no pueden asignarse más que en relación con la prevención y el control de la pandemia.