Google crea una división para conseguir contratos militares con el Departamento de Defensa de EE.UU

Google está creando una nueva división con el propósito de obtener contratos con la administración pública estadounidense, incluyendo trabajos para las redes militares del Departamento de Defensa estadounidense. Según publica el medio Defense One, la nueva división Sector Público de Google intentará licitar contratos del programa JWCC (Joint Warfighting Cloud Capability o Capacidad de nube de guerra conjunta) que sustituye al polémico JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure o Infraestructura de defensa empresarial conjunta) que debía proporcionar una nueva infraestructura de servicios en la nube, más unificada que la actual, al Departamento de Defensa de Estados Unidos y terminó por cancelarse en 2021.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, ha señalado al medio que “al traer esto a una división separada, nos permite traer más recursos para apoyar misiones y programas de manera más efectiva. Por ejemplo, si desea servir… ciertos tipos de programas, necesita empleados con autorizaciones que puedan operar en una instalación segura. Esas son cosas que tenemos, pero esto nos permite escalar mucho más rápidamente y también nos enfoca en una unidad específica que puede hacer eso y ayudar al gobierno con ellos”.

El movimiento es llamativo porque Google decidió abandonar JEDI en 2018 después de que saliera a la luz su colaboración con el proyecto Maven que utilizaba inteligencia artificial para analizar e interpretar vídeos registrados por drones de uso militar.

La participación de Google en Maven provocó una carta firmada por unos 4.000 empleados de Google pidiendo a la compañía que lo abandonara y también la renuncia de al menos una docena de empleados. Google dejó de optar a los contratos de JEDI porque la compañía “no podía estar segura” de que se alineara con el uso de la inteligencia artificial que consideraban correcto.

Google no renovó su contrato para el proyecto Maven, estableció una serie de principios éticos para el desarrollo de sus programas de inteligencia artificial y aseguró que no trabajaría en inteligencia artificial con fines militares.

Mientras las aguas se calmaban en la compañía, Microsoft fue el ganador de la licitación de JEDI en 2019. Esta contaba con un presupuesto de diez mil millones de dólares, pero Amazon inició una batalla legal contra la decisión y el gobierno terminó cancelando el programa alegando que sus necesidades habían cambiado desde que se había iniciado el proceso de adjudicación.

Mientras que JEDI era un programa que buscaba unificar la infraestructura de servicios en la nube para el departamento de Defensa bajo un solo proveedor, su sucesor JWCC contratará servicios con Amazon y Microsoft, así como con otros proveedores más pequeños. En cualquier caso, será un modelo diferente al actual que cuenta con un gran número de proveedores de servicios en la nube.

Según indicó una fuente de Google a Defense One, la nueva división permitirá a Google desarrollar una estrategia para fusiones y adquisiciones, certificaciones y estándares de seguridad, etc, diferente a la del resto de la compañía. Por otro lado, un portavoz de la compañía ha señalado que la lista de principios éticos para la inteligencia artificial de Google “aplica al trabajo personalizado de IA, no al uso general de los servicios de Google Cloud... Significa que nuestra tecnología puede ser utilizada de manera bastante amplia por los militares”.

El Pentágono solicitó en noviembre pasado a Amazon, Google, Microsoft y Oracle ofertas para nuevos contratos de servicios en la nube bajo el programa JWCC, días después de que The New York Times publicara que la compañía había cambiado su posición y Google estaba buscando activamente conseguir contratos de dicho programa. Thomas Kurian abordó entonces la cuestión en un evento para empleados.

Cuando el CEO de Google, Sundar Pichai, le planteó qué había cambiado para licitar este tipo de programas, Kurian respondió que “si se selecciona a Google como uno de los proveedores compatibles, nos enorgullece trabajar con el Departamento de Defensa para ayudar a modernizar sus operaciones. Habrá muchas áreas en las que las capacidades de nuestros productos y nuestra experiencia en ingeniería se pueden aplicar sin conflicto con los principios de inteligencia artificial de Google.”