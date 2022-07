Tik Tok a a juicio por la muerte de dos niñas

En redes sociales, los retos son aquellos desafíos que convocan a los usuarios a llevar a cabo una tarea con diverso grado de dificultad. Los hubo de tirarse agua muy fría, de comer hasta límites insostenibles y está el Black Out Challenge, el Desafío del desmayo hablando mal y pronto. El reto consiste en aguantar la respiración hasta que nos desmayamos. Sí, así de raro y peligroso. El problema es que dos niñas de 8 y 9 años de edad (Lalani Erika Walton y Arriani Jaileen Arroyo respectivamente), han fallecido por tratar de completar este reto que se viralizó en la plataforma Tik Tok. Los padres de las niñas han iniciado los trámites para llevar a juicio a la plataforma señalando que el algoritmo de esta red social fue responsable de lo sucedido.

Aquí nacen muchas preguntas. TikTok es una de las aplicaciones más populares entre los jóvenes a nivel nacional y global. La edad mínima de uso es a partir de 13 años. ¿Por qué dos niñas de 8 y 9 años usaban estas redes? ¿Lo hacían con el nombre de otros usuarios? De acuerdo con las condiciones de servicio de Tik Tok “la edad mínima para abrir una cuenta en TikTok es de 13 años. En caso de que identifiquemos cuentas cuyos titulares sean menores de esta edad, las eliminaremos”. Ambas niñas habían publicado vídeos en esta plataforma y sus cuentas no fueron eliminadas. Independientemente de quién les dio autorización para usarlas.

De acuerdo con las demandas “el peligroso algoritmo de TikTok impulsó intencional y repetidamente el mortal “Desafío del desmayo” en la página Para Ti del TikTok de Lalani y Arriani, incentivándolas a participar en el desafío que finalmente les quitó la vida. El diseño defectuoso de TikTok da como resultado un producto adictivo que no es seguro para los usuarios y no advierte a los menores y a sus padres que TikTok es adictivo e introduce contenido dañino en su “Página para ti” que podría poner en peligro su bienestar”.

De acuerdo con declaraciones de ambas familias a The Guardian, las dos niñas se volvieron adictas a Tik Tok y “creían que si publicaba un video haciendo el Blackout Challenge, se volverían famosas y decidieron intentarlo”. Los padres de Lalani habían notado heridas en el cuello unos meses antes, pero la niña aseguró que era un accidente. No es la primera vez que la red social se enfrenta a esas críticas: en mayo Nylah Anderson murió también por seguir este reto. Tenía 10 años.

Una práctica habitual de Tik Tok es bloquear algunos de estos vídeos cuando se los busca y llevar al usuario a una página con las normas de la plataforma. ¿Puede llegar a juicio este caso? La denuncia fue efectuada en Estados Unidos. Allí, según La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, se protege a las empresas de Internet de cualquier responsabilidad legal por el contenido que se publica en sus plataformas. Esto ha permitido que las redes sociales prosperen. Pero el juicio no se basa en la publicación del vídeo del desafío, sino en un producto de la red social, como el algoritmo, que propiciaba que las menores vieran ese contenido muy a menudo. El juicio es a un producto no al contenido. Y por eso podría prosperar. Pero lo que de verdad debería prosperar es el reconocimiento de que Tik Tok no es para menores. NInguna red social lo es y nos falta mucha educación al respecto para comprender las consecuencias.