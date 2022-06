Estas son las cuentas en TikTok que debes seguir para ser la mejor chef en tu casa cuando vengas tus amigos o familiares a comer o cenar

Dentro de unos días tienes una comida o cena para varios invitados, y no te acordabas. Seguramente estés en ese momento de crisis y no tendrás ninguna idea sobre qué cocinar. No quieres hacer un plato sencillo, pero tampoco quieres arriesgar haciendo unas recetas de alta cocina, porque no es lo tuyo. ¿Dónde se encuentra la solución? Las redes sociales tienen las respuestas de todos nuestros problemas. Al igual que te enseñan cómo llevar un vestido de manera elegante y sutil en una boda, también te explican en vídeos de varios minutos, cómo hacer un plato rico, saludable y económico. Después de ver las siguientes cuentas que tienes que empezar a seguir desde ya, todos tus invitados te preguntarán si estás dando clases de cocina. Vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta.

Tanto si tienes TikTok o Instagram, aquí tienes las mejores cuentas para ser la próxima chef de tu casa. Todo el mundo va a querer ir a cenar o comer contigo. Además, te volverá a encantar cocinar e improvisar con pocos alimentos que tengas en la nevera y hacer platos de cinco estrellas.

Las mejores cuentas para ser la chef del momento.

Cocina con coqui

¿Te gusta la comida asiática? Claro que sí, pero seguramente no has probado la comida real típica de China. Coqui es la cocinera que está triunfando en redes, porque con su naturalidad y vídeos muy dinámicos, nos enseña cómo hacer platos de China. Uramaki de atún picante, crepes de mango o cómo hacer mochis de fresa en casa, son algunas de las recetas más virales y divertidas.

Cocina con chia

Álex Chía no hace falta que te lo presentemos, porque es una auténtica estrella en TikTok. Todas sus recetas son fáciles de hacer y además siempre utiliza ingredientes, que todos tenemos en la nevera. Arroz al curry, mini arepas o pasta rosa son algunas de esas recetas, que puedes ir practicando para tener una dieta variada y equilibrada.

Paula Casado

Esta cuenta es para personas que tengan algunos conocimientos en cocina, o para aquellas que se quieren lanzar a los fogones. Paula Casado crea en TikTok recetas que sirven para comer saludable en la oficina con un tupper, o para hacer una cena romántica. Nosotras nos quedamos con su crema de calabaza fría o carpaccio de vieiras.

Mery García

Mery García es otra tiktoker que no puedes perder de vista. Ella crea contenido sencillo, fácil de seguir y muy variado. Si quieres hacer una comida o cena más tradicional, donde la comida sea más casera, las recetas de ella son la clave. Nosotras hemos cocinado su famosa tarta de galletas, pan de queso o empanada de carne, y son un éxito asegurado.

Decorando pasteles

Esta chef muy famosa en TikTok, cuenta con 3 millones de seguidores, tiene vídeos que son para expertos, pero en alguna ocasión cuelga alguna receta que podemos copiar. Sigue los pasos de este postre fácil y rico que será la guinda del pastel, para coronarte como la mejor chef.