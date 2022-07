Cuatro de cada diez jóvenes ya no buscan en Google, lo hacen en TikTok e Instagram

Tras décadas de hegemonía, Google ve como se tambalea su posición como buscador de referencia para la generación que recién comienza la vida adulta. Según un estudio realizado por la compañía y que aún no se ha publicado, cuatro de cada diez jóvenes estadounidenses, entre 18 y 24 años ya no usan Google Search o Google Maps para encontrar información que necesitan, sino que lo hacen en las redes sociales TikTok e Instagram.

El dato ha sido revelado por Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, en una charla organizada por el medio Fortune. “En nuestros estudios, algo así como casi el 40% de los jóvenes, cuando buscan un lugar para almorzar, no van a Google Maps ni a la Búsqueda. Van a TikTok o Instagram” señaló el ejecutivo. “Seguimos aprendiendo, una y otra vez, que los nuevos usuarios de Internet no tienen las expectativas ni la mentalidad a las que nos hemos acostumbrado. Las preguntas que hacen son completamente diferentes”, añadió.

Según el ejecutivo, los jóvenes nacidos entre 1998 y 2004 buscan “formas visualmente ricas” de encontrar la información y esta tendencia no se limita a la búsqueda de restaurantes. Para una generación que nunca ha usado un mapa impreso, una aplicación como Google Maps no es más que una versión digital de aquel dentro de un teléfono, que no cumple con sus expectativas, y es ofrecerles la experiencia equivocada.

De esa percepción derivan decisiones como la apuesta por la realidad aumentada en Google Maps, que hace dos años Google incorporó a la navegación con la app, y un mayor enfoque hacia el contenido visual en Google Search que llegará en el futuro, según Raghavan. Google ya dijo el pasado otoño que estaba negociando acuerdos con TikTok e Instagram para indexar los vídeos de dichas plataformas en las búsquedas de Google de forma que satisfagan mejor las necesidades de los usuarios.

En cualquier caso, TikTok e Instagram no son las únicas plataformas que están haciendo perder terreno a Google. En 2016, la compañía ya reconoció que el 55% de las búsquedas de productos se estaban realizando directamente en Amazon y no en Google Search.

En una publicación en el blog de Google, la compañía reconoce que “nuestro objetivo con la Búsqueda es proporcionar a las personas la información más relevante y útil disponible. Las personas tienen más formas de buscar información que nunca y, cada vez más, esto sucede fuera del contexto de un motor de búsqueda.”