Samsung apuesta a lo grande con sus smartphones Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4

Sin duda los tropezones del pasado (el bateríagate y algunos problemas con los primeros plegables) han sido una ventana cerrada pero una puerta abierta para Samsung: desde aquellos tiempos sus móviles tienen prestaciones cada vez más avanzadas, su construcción es más sólida y su diseño mejor. Prueba de ello son sus dos últimos móviles plegables: el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4.

Vamos con el primero de ellos. Ya habíamos probado la generación anterior y, por diseño, nos convenció a primera vista: es todo lo que buscamos en un plegable. Ligero, fácil de llevar, con una pantalla plegada activa y llena de prestaciones. Pero ha pasado un año y lo que podría haber sido un ligero cambio, ha sido uno drástico y positivo. Por ejemplo, basta doblar un poco el móvil (a 90º y que actúe como soporte) para que grabe vídeos o saque fotos gracias a que automáticamente se activa la FlexCam, una opción que es compatible con prácticamente todas las aplicaciones. De hecho, ambas cámaras, la exterior y la principal, pueden trabajar en conjunto para alternar entre una y otra imagen sin que haya saltos en la grabación del vídeo. En cuanto a resolución, van desde los 10 MP de la frontal a los dos lentes de 12 MP de la principal. ¿Poca resolución? Ya sabemos que el software propio, la calidad de las lentes y el procesador de imagen pueden son las otras patas de las cámaras, buscar solo los pixels no tiene sentido si lo demás no es bueno. De todos modos ya probaremos las cámaras. Como ejemplo basta decir que la cámara incluye un sensor un 65% más brillante y todo está bajo la batuta del Snapdragon 8+ Gen 1. A esto hay que sumarle una memoria RAM de 8 GB y una de almacenamiento interno que puede llegar a los 512 GB. La batería es de 3.700 mAh con una carga rápida que facilita pasar del 0 al 50% en menos de 30 minutos. Quizás la batería es un poco “breve” para este móvil, aún con la carga rápida y el consumo habitual.

La variedad de colores y las posibilidades de uso, convierten al Galaxy Flip4 en uno de los mejores plegables. FOTO: Samsung

Pero lo que de verdad hace diferente al Z Flip4 es que han aprovechado las posibilidades de un móvil del tamaño de una tarjeta de crédito para que casi no tengamos que abrirlo. Y esa comodidad se agradece mucho: es posible responder mensajes, contestar llamadas, navegar…Prácticamente todo, excepto ver las plataformas de streaming (más que nada por comodidad) y poco más. En una era en la que todos los plegables apelan a un aumento del tamaño de pantalla, el Z Flip4 tiene como diana la efectividad y la comodidad. Bueno y también la estética: los usuarios pueden personalizar el Z Flip4 completamente por dentro y por fuera usando Galaxy Themes, tanto en la pantalla externa como en la principal para complementar con fuentes, iconos y diseños personalizados. De hecho pueden elegir entre diferentes colores que dan como resultados cerca de 100 posibles combinaciones para el dispositivo. Además, pueden crear su propia pantalla externa con nuevos diseños de reloj y fondos en varios formatos, desde imágenes y GIFs hasta vídeos.

Entre los aspectos que no nos convencieron mucho fue el ancho del móvil una vez plegado (demasiado para el poco lugar que ocupa) y que al usar la pantalla tactil, la parte plegada se nota mucho al tacto y puede molestar.

El Galaxy Flip4 está disponible en negro, dorado, rosa y azul (y combinaciones) a partir de €1059

Y entonces llega el hermano mayor, el Galaxy Z Fold4. De acuerdo con Samsung se trata de su smartphone más potente hasta la fecha. Las prestaciones señalan que tiene todas las funcionalidades sin importar si está abierto, cerrado o en Modo Flex (el plegado a 90º). Además, es el primer smartphone que se distribuye con el sistema operativo Android 12L preinstalado, una versión especial de Android creada por Google para aprovechar al máximo las experiencias en pantallas grandes, entre ellas, las plegables.

El Galaxy Fold4, "el más potente de la casa" según Samsung FOTO: Samsung

Permite multitarea (muy lógica y aprovechable y aprovechada en un plegable de pantalla grande) de un modo muy intuitivo. De hecho cuenta con nuevos gestos de deslizamiento y permite dividir la pantalla en dos para tener más opciones a la hora de hacer varias cosas a la vez. En este sentido y como punto a favor, Samsung ha trabajado codo a codo con Google y Microsoft para que las apps sean compatibles con la función de arrastrar y soltar: podemos copiar y pegar rápidamente enlaces y fotos, entre otras cosas, de una app a otra. Y sí, es compatible también con el S Pen. Todo esto funciona como un reloj gracias al último microchip de Qualcomm de 4 nanómetros y a una memoria de 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Su batería es de 4.400 mAh y también cuenta con una carga rápida de 25 W que lleva de 0 a 50% en 30 minutos.

De lo que no nos ha convencido podemos hablar de la sensibilidad de la pantalla interior: sigue manteniendo ese aspecto de “mírame pero no me toques mucho” propio de los móviles plegables. Tampoco nos ha convencido mucho la cámara interior: poca calidad. Es una apuesta interesante que la baja reslución ha dejado al margen.

En el apartado de cámaras, el Galaxy Z Fold4 cuenta con una lente gran angular mejorada de 50 MP y la lente 30x Space Zoom, que en breve también probaremos. Su sensor es un 23% más brillante y el contenido, en la pantalla de 7,6 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, se disfruta mucho. Los que busquen un móvil para juego, multimedia y multitareas, tienen su móvil. Y si conocen la generación anterior, el Galaxy Z Fold4, tiene las bisagras más finas y aún así más resistentes y un sonido igual de cuidado. Disponible en verde, negro y beige a partir de €1799.

Ambos móviles ya han dejado atrás la moda de los plegables y se han consolidado con estas versiones. Han llegado a la edad adulta por así decirlo. El precio, sí, puede ser un obstáculo, pero sin duda las próximas generaciones lo reducirán y contarán con nuevas opciones, pero ahora mismo, son los mejores plegables del mercado.