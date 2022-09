Una botella que es también un cargador, otra novedad de IFA

Con la feria IFA ocurre algo parecido a lo que se puede ver en el Mobile World Congress: hay grandes marcas con importantes anuncios que comparten sitio con pequeñas empresas con buena ideas. Y este es el caso de Goui. Esta empresa ha utilizado botellas de la marca Loch (muy conocidas y fiables) para agregarles un punto tecnológico: actúan como cargadores también.

Las botellas Loch tienen acero inoxidable 18/8 y son capaces de mantener el frío durante 24 horas y el calor durante 12 horas. Vienen en una gran variedad de colores y tienen muchos accesorios, pero el que no poseían hasta ahora era el de actuar como batería recargable.

Y esto es lo que hizo Goui: desprender la parte de abajo para agregarle su propio soporte, una batería de 6.000 mAh (suficiente para una carga completa de la mayoría de los móviles) que puede actuar tanto de forma inalámbrica, como con un cable. Es cierto que no es muy rápida en ninguno de los dos casos pero no pretende reemplazar a un cargador habitual, sino actuar en caso de emergencia, cuando salimos de excursión y no queremos cargar con una batería también.

El tiempo de carga, para llevar la batería completa, es de dos horas y tarda más o menos lo mismo para que un móvil pase de 0 a 100. Lo bueno es que si llevamos un cable, podemos poner móvil y botella en la mochila y que vaya cargando. Lo malo es si necesitamos una carga urgente. Esta botella cuesta alrededor de 26 euros.