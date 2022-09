Cómo transcribir notas de voz a texto en WhatsApp usando un bot que guardas como contacto

Un nuevo bot para WhatsApp permite transcribir los mensajes de audio de forma rápida y práctica para poder leerlos en lugar de escucharlos. Alfred The Transcriber es el nombre de este bot que, según recoge el medio especializado Xataka Android, transcribe notas de voz a texto con solo reenviárselas.

Para acceder a las funciones de este bot debes guardar su número de teléfono como contacto en WhatsApp. Para ello puedes añadir el número +14156809230 en la app o usar este enlace para agregarlo a través de WhatsApp Web en el navegador. Una vez con el contacto en la agenda, puedes iniciar una conversación con él.

Su primer mensaje es la advertencia de que, por el momento, solo transcribe mensajes de voz de hasta 60 segundos, lo que permite solucionar algunas situaciones pero no todas. También facilita un enlace a la web de Transcriberz Team, autores del bot, y propone una pequeña donación por el precio de un café que puedes desatender y usar el servicio con normalidad. Eso sí, en la web del desarrollador ya se indica que el servicio es gratuito “por el momento” y también que los mensajes de voz que reciben “no se almacenan, no se venderán a terceros y no se transferirán a nadie”.

Alfred The Transcriber en funcionamiento. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Transcriberz Team.

Alfred The Transcriber soporta transcripciones de español, inglés, francés, alemán y hebreo. Además de la versión en inglés con Alfred, el bot cuenta con otra en hebrero con Amnon y próximamente lanzará otra en español con Juan. Resulta curioso que mientras que las dos primeras tienen como imagen de perfil dibujos de venerables ancianos, en la versión en español figura lo que parece un joven torero.

Alfred, Amnon y Juan, las tres versiones del bot. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Transcriberz Team.

Una vez en uso, el bot funciona con rapidez. El usuario debe seleccionar el audio a transcribir y reenviárselo a su número de teléfono. Un audio de 23 segundos, por ejemplo, lo devuelve en 5 y se finaliza la lectura bastante antes de lo que costaría escuchar la nota de voz completa.

Tal y como sugiere la web del desarrollador, probablemente el proyecto termine volviéndose de pago en el futuro, seguramente conforme amplíe la duración de los audios a transcribir o añada más idiomas y funciones. Por el momento, puede disfrutarse de forma completamente gratuita.