¿Cómo saber cuánto durará tu móvil?

Cuando hablamos de fecha de caducidad de móvil no nos referimos a cambiar el dispositivo porque se ha roto la pantalla, el puerto de carga u otras características que deberían ser propias del uso. Una memoria RAM pequeña, ocupar mucho espacio con fotos o las actualizaciones, también pueden impactar en la velocidad del móvil. Pero el ingrediente clave en esta ecuación es la batería. Antes podíamos reemplazarla, pero ahora, al venir soldada en la mayoría de los casos, esto no es posible y determina en gran parte cuánto durará nuestro smartphone en pleno uso de sus facultades. ¿Cómo saber esto? Vamos por pasos.

Las baterías de los dispositivos móviles tienen un número limitado de cargas a partir del cual ya no cargará al 100%: su capacidad se reducirá al 80%, luego al 60% y a partir de ese momento mucha gente decidirá que su móvil “va lento” o que “no carga” y lo cambiará. Es importante saber que un ciclo de recarga es cuántas veces se ha descargado una batería no cuántas veces ha pasado del 100% a cero. Si pasamos de 30% a 0 y la cargamos también es un ciclo de carga. Lo bueno es que cargarla cuando está al 50% en lugar de esperar más tiempo, no constituye un ciclo de carga. La clave es que no llegue a estar vacía.

De acuerdo con un estudio científico que analizó más de 13.000 móviles, el estándar de ciclos de carga en la industria móvil se encuentran entre 800 y 1.000. Es decir, podemos completar estos ciclos hasta mil veces antes que descienda al 80%. Si lo cargamos una vez por día, el resultado aproximado es que nuestro móvil durará 2 años y medio “en plenas facultades”. Y ahora viene la parte clave: ¿cómo saber cuántas veces hemos cargado nuestro móvil? La mayoría de fabricantes no ponen esta información en los Ajustes de nuestros teléfonos. Hay aplicaciones, como Charge Cycle Counter o CoconutBattery (disponibles para Android e iOS) que permiten saber los ciclos de carga, pero solo desde el momento en que se instalan.

Xiaomi tiene un código “secreto” que a menudo funciona: hay que abrir el teclado de llamadas, pulsar *#*#6485#*#*,y nos lleva a una pestaña en la que se pueden ver los ciclos de carga que se representan con el código “MF_02″. Para los móviles Samsung es posible descargarse la app Phone INFO Samsung, disponible en Play Store.

Por su parte Apple también tiene un sistema, aunque algo complejo. En la página de Atajos de iCloud, hay que descargarse una app el móvil. Luego abrir la Configuración ir a Privacidad, seleccionar Análisis y mejoras, luego Datos analíticos. Allí aparecerán una serie de datos. Seleccionamos el último de estos (el más reciente) y pulsamos en Compartir. Solo entonces podremos abrir el archivo y ver el ciclo de carga.

El otro modo es más… hecho en casa por así decirlo: calcular la fecha de compra del móvil, los días y ese será el número de cargas aproximado.