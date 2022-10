Una app para escuchar tu canción favorita eternamente y que no suene siempre igual

Hay aplicaciones de lo más bizarras en este mundo. Algunas sirven para denunciar o quejarse, otras para ser feliz (sin comentarios) y también las hay para viajar sin miedo a otros países. Pues ahora al catálogo de rarezas se le suma una que permite escuchar tu canción favorita durante siglos, sin interrupciones y sin repetirla en forma de bucle. ¿Cómo funciona?

Se trata de The Infinite Eternal Jukebox. Esta aplicación web te permite buscar una canción en Spotify y luego generará una versión interminable y cambiante de la canción. Para ello utilizan la interface de programación o API, de Spotify, para dividir la canción en ritmos. Eso permite que busquen ritmos similares en la canción y salten a ellos de forma aleatoria. Así van y vuelven con los ritmos de la canción sin respetar su orden pero sin repetirla.

Para detectar la similitud de los ritmos el programa analiza el tono, el timbre, el volumen, la duración y la posición del tiempo dentro de un compás. En la página web cada canción tendrá un círculo propio. La canción gira alrededor del círculo creando líneas de cruce cuando salta a otra parte, lo que termina construyendo un dibujo único para cada canción. A eso le suma colores diferentes que están relacionados con el timbre de la música para ese tiempo.

El programa fue creado por Paul Lamere y ha pensado en casi todo, excepto en el éxito que tendría ya que a veces el servidor tarda en poner la canción debido a la cantidad de gente conectada. Por ejemplo, si hay una sección que no nos gusta mucho de la canción, podemos seleccionarla y borrarla y a partir de ese momento, ya no aparecerá. También se puede seguir escuchando aunque abramos otra aplicación. Si la canción no está en Spotify o no tenemos cuenta, se puede poner la URL de YouTube o subir un tema propio.

Para controlar la reproducción hay algunos atajos:

[Espacio] - Iniciar y detener la reproducción de la canción

[Flecha izquierda] - Disminuye la velocidad de reproducción

[Flecha derecha] - Incrementa la velocidad de reproducción

[Flecha abajo]: establece la velocidad de reproducción actual en cero

[Control] - congelar en el ritmo actual

[Shift]: rebota entre el ritmo actual y todos los ritmos que suenan similares. Estos son los puntos de ramificación.

‘H’ - Activa o desactiva el modo infinito.