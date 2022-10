YouTube está probando que solo los usuarios de YouTube Premium puedan ver vídeos a 4K

Google está probando una nueva característica en su plataforma YouTube que probablemente no caerá muy bien entre los aficionados a ver vídeos en resolución 4K. Según han publicado en el foro Reddit diversos usuarios de la aplicación en su versión para iOS, YouTube está restringiendo la resolución 4K (2160p/3.840 x 2.160 píxeles) a solo los usuarios de la modalidad de pago. Cualquier otro tendrá que conformarse con una resolución máxima de 2K (1440p/2.048 x 1.440 píxeles), un poco por encima del popular FHD (1080p/1.920 x 1.080 píxeles).

Por el momento parece una función en pruebas de forma limitada que no tiene por qué llegar a la versión estable de la app. Son varios los usuarios que han publicado capturas mostrando el mensaje “2160p Premium – Tap to upgrade”, pero la mayoría no ha encontrado ningún cambio en su aplicación.

Una de las capturas publicadas en Reddit con la opción de 4K solo disponible para usuarios de YouTube Premium. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Reddit.

Google, por su parte, no ha hecho ninguna mención a una restricción en las resoluciones a las que se pueden ver los vídeos, por lo que habrá que esperar para saber si se va a implementar este cambio o se queda simplemente en un test.

YouTube Premium, la modalidad de pago de la popular plataforma de vídeos, ha estado disponible bajo diferentes nombres desde 2014. Nació como Music Key, se convirtió en YouTube Red en 2015 y fue renombrada de nuevo en 2019 con su denominación actual. El principal atractivo del servicio es poder usar YouTube sin publicidad y ofrece algunas características y servicios añadidos como la descarga de vídeos para poder verlos sin conexión, reproducción en segundo plano y YouTube Music Premium. El coste de la suscripción es de 11,99 euros mensuales, aunque hay plan familiar (5 usuarios por 17,99 euros al mes) y para estudiantes (6,99 euros al mes).

Google informó en 2021 que la cifra de suscriptores de YouTube Premium eran 51 millones, que pueden parecer bastantes pero palidecen en comparación con los más de 2.000 millones de usuarios mensuales de YouTube, la segunda web más visitada del mundo solo detrás de la del buscador de Google.

No es de extrañar que Google busque incentivos para ganar suscriptores, pero restar funcionalidad a la plataforma base puede no ser el que más convenza a los usuarios. En YouTube pueden encontrarse resoluciones superiores a 4K en algunos vídeos, hasta 8K (7.680 x 4.320 píxeles), pero esta modalidad no ha sido mencionada en las denuncias realizadas en Reddit, aunque si la medida sale adelante es de suponer que se verá afectada también. Los contenidos 4K son cada vez más frecuentes y, aunque en la pequeña pantalla de un móvil no se note demasiado la diferencia entre 2K y 4K, en un monitor de ordenador o en una televisión es otra cosa.