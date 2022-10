Esta “inteligencia artificial” te dice lo malo que es tu gusto musical según lo que escuchas en Spotify

Con tanta proliferación de inteligencias artificiales en los últimos tiempos no es raro que alguien comience a tomarse el tema a cachondeo, como es el caso de este proyecto de la publicación digital The Pudding. Han lanzado una web que se presenta como “una sofisticada IA que juzga tu terrible gusto musical” y que hace precisamente eso tras conectar con la cuenta del visitante en Spotify o Apple Music y examinar su contenido. ¿Estás convencido de tu buen gusto musical? Aquí vas a encontrar una IA que te va a decir lo realmente malo que es y porqué.

How bad is your streaming music? tiene una presentación sobria pero que ya da una idea del tono del proyecto. La única información sobre la inteligencia artificial que te va a juzgar es “IA entrenada Mike Lacher y Matt Daniels”, que no son precisamente ingenieros de software sino copywriter freelance y miembro de The Pudding, respectivamente.

Un clic en el apartado de answers and privacy policy revela la verdadera naturaleza de How bad is your streaming music?, una web satírica que no usa un inteligencia artificial real sino que asocia una serie de bromas y comentarios jocosos ya preparados con la información de artistas, géneros musicales y discos que encuentra en el Spotify y Apple Music del visitante. No se ha creado una inteligencia artificial “pretenciosa y amante de la música”, pero eso no hace el experimento menos divertido.

El usuario debe pulsar en el botón Find Out para iniciar la conversación que es conducida principalmente por ella con la participación ocasional del escrutado respondiendo a algunas preguntas. A la de “¿cómo sabes lo que es bueno?”, la falsa IA responde que “he sido entrenado en un corpus de más de dos millones de indicadores de música objetivamente buena, incluidas reseñas de Pitchfork , recomendaciones de tiendas de discos y subreddits de los que nunca has oído hablar. ¿Puedo mirar tu Spotify ahora?”.

Una vez dado el permiso para conectar con la cuenta del usuario, la IA examina las canciones más escuchadas y las playlist más recientes mientras mantiene un diálogo con él que es una tomadura de pelo. Tras varios “lol” y “omg” irá emitiendo irónicos juicios de valor sobre lo que encuentra. Por ejemplo, si una de las canciones que más escuchas te gusta de verdad o de forma irónica, como si esto último fuera lo lógico, o si te encuentras bien tras encontrar un grupo al que pones mucho.

Cuando finaliza la conversación, comienza una imaginativa retahíla de adjetivos sobre la música que escuchas explicando cómo de mala es. Te indicará los artistas y canciones que escuchas demasiado y la década en la que te quedaste atrapado, entre otros aspectos, antes de soltar que necesita un poco de silencio y terminar la conversación. La web está en inglés, pero si el idioma no es una barrera es un ejercicio francamente divertido.