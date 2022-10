5 trucos que te ayudarán a hacer búsquedas mucho más precisas en Google

Google lo sabe todo. Desde la altura del actor secundario de una película de tercera, hasta el tiempo que va a hacer mañana en la Plaza Roja de Moscú, pasando por la receta del Chop Suey. En sólo unos segundos, el buscador es capaz de ofrecerte millones de enlaces que prometen tener la respuesta a tus preguntas. Ahora, si te crees o no esas respuestas es cosa tuya. Y es que, una búsqueda efectiva requiere precisión. La inmensa mayoría de los usuarios de Google no va más allá de introducir dos o tres palabras clave o -incluso- una frase en forma de pregunta.

Para ser sinceros, la verdad es que esto te puede funcionar… y la herramienta puede devolverte muy buenos resultados a la primera. Pero es una cuestión de azar. Lo que ocurre en muchas otras ocasiones, es que tienes que probar con diferentes combinaciones de palabras clave… hasta que por fin suena la flauta y encuentras un resultado mínimamente aceptable (cuando lo encuentras).

Lo que debemos entender es que Google tiene que hacer una búsqueda entre una inmensísima cantidad de información para ofrecerte potenciales resultados. Y como contraparte, lo único que estamos haciendo nosotros es entregarle un par de palabras clave poco precisas. Así, es normal que el buscador no sea capaz de separar el grano de la paja… y de darnos precisamente lo que estamos buscando. Y si lo consigue, es por algún tipo de milagro.

En esta tesitura, la única solución que se presenta ante nosotros es aprender a introducir más y mejor información en el cuadro de búsqueda.. para que el filtrado de resultados de Google nos lleve exactamente a donde queremos ir. Y para esto, hay una serie de trucos que debemos tener en cuenta y que nos ayudarán a aprovechar al máximo todo lo que Google tiene que ofrecer:

1. Utilice comillas para buscar una frase exacta

Este es un truco simple y bien conocido. Consiste -simplemente- en colocar comillas al comienzo y al final de una frase, para evitar el ruido que pueden provocar algunos automatismos del buscador, como la corrección automática o la búsqueda por sinónimos. Evidentemente, es necesario que las palabras sean las correctas… y que estén escritas de la forma en que pretendes encontrarlas.

2. Use un asterisco para introducir variables

Este es un truco menos conocido, pero tremendamente efectivo. Basta con añadir un asterisco delante de palabras clave que harán las veces de variable. Pongamos un ejemplo práctico, si introducimos en el buscador: dibujos animados *tutoriales, Google nos devolverá sitios que incluirán frases del estilo “Cómo hacer dibujos animados paso a paso” o “El gran secreto para aprender a crear dibujos animados”.

3. Utiliza un comodín con asterisco y entrecomillado

Buscar una frase o una palabra entre comillas y con un asterisco reemplazando palabras desconocidas, buscará todas las variaciones factibles de esa frase. Este truco es muy útil si no recuerda el nombre completo de un restaurante, si no recuerda cómo sigue esa canción que no se te va de la cabeza o si no recuerda cómo era ese refrán que decía tu abuela. Por ejemplo, podemos introducir “La chocita*” Madrid… y nos dará como resultado aquellas referencias relacionadas con Madrid que comiencen con “La chocita”, como “La chocita del loro” o “La chocita sueca”.

4. Elimine los resultados que contengan ciertas palabras y forzar la inclusión de otras

No todas las búsquedas nos devuelven tanto ruido. Algunas palabras clave pueden generar muchos resultados que no nos interesan. Por ejemplo, estamos buscando referencias sobre un modelo de coche que queremos comprar. En este caso, el Wolkswagen Golf. Para hacerlo, podemos introducir en el buscador: Wolkswagen Golf.

Ahora bien, cuando hacemos esta búsqueda, lo que ocurrirá es que Google nos devolverá muchos resultados relacionados con el Wolkswagen Golf, pero que -por algún motivo- también referencian a modelos de Renault. Para evitar que esto suceda, podemos introducir : Wolkswagen Golf -Renault +precios (esto hará que siempre nos lleve a páginas que nos hablen de los costes que tendríamos que afrontar para hacernos con uno).

5. Busque en un sitio web concreto

En muchas ocasiones, las páginas webs en las que confiamos ya incluyen un buscador. Aunque puede suceder que estas sean de mala calidad o que -simplemente- no esté a la altura del buscador de Google. Por ejemplo, imagínese el lector que queremos buscar un artículo en el periódico LA RAZÓN sobre el cambio de hora. Nos bastará con introducir: site:larazon.es cambio de hora.