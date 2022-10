¿Qué tiene de especial este móvil de 40.000 euros?

Hay teléfonos y teléfonos. Los hay plegables de última generación, prototipos que exhiben las últimas tecnologías y luego están los que en el menú de especificaciones no sorprenden tanto…hasta que se ve su precio. En este apartado entra Vertu, una filial de Nokia, que se ha distinguido a lo largo de los años por una particularidad: desarrollar los móviles más caros de la historia. Y el último de ellos, el MetaVertu Himalaya, cuesta 40.000 euros.

¿Qué tiene de particular este móvil? Aparentemente, por las especificaciones, no mucho. Al menos no algo que sorprenda por ser el primero o el único. Pantalla Full HD+ AMOLED de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz (muy bien, pero no son los únicos), un microchip Snapdragon 8 GEN 1, memoria de 18 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento (muy bien la verdad…pero 40.000?!). Tres lentes de 64, 50 y 8 MP y uno frontal de 16 MP (normal), batería de 4.600 mAh (nada extraordinario) con carga rápida de 55 W (ninguna sorpresa) y poco más en el interior. Quizás sus cualidades WEB 3.0 puedan destacarse, pero es algo que la mayoría de la gente no usará mucho a menos que sea una inversión. Nos explicamos. El fabricante afirma que el dispositivo contará con un “ecosistema integrado de 5 dimensiones, que tiene como objetivo integrar chips, terminales inteligentes, blockchain, sistemas operativos y servicios de alta gama en un solo teléfono”, y quiere que los usuarios de WEB2.0 “caminan en el WEB3.0 sin problemas”. En cristiano esto significa que el móvil es capaz de convertir fotos y videos en NFT con un solo clic. Estos NFT se autentican digitalmente y se almacenan de forma segura en el dispositivo. Que luego se vendan por una pasta, es otro cantar. Pero MetaVertu Himalaya lo puede hacer.

Ahora vamos con el exterior. El dispositivo incluyen un marco de cerámica y una pantalla de cristal de zafiro. La parte trasera viene en “cuero de cocodrilo Himalaya”, oro de 18 quilates y diamantes. Sin duda aquí es cuando cambia la cosa y empezamos a comprender que el estipendio de los 40.000 euros puede tener una justificación. Eso sí, ¿el motivo principal para comprarlo? Uno: el capricho. Y lógicamente el dinero.