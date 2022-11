7 aplicaciones que te ayudan a controlar lo que gastas y a ahorrar con menos esfuerzo

En tiempos de inflación desbocada y crisis económica, cada euro en el bolsillo cuenta. En este contexto, las aplicaciones de gestión de gastos y de ahorro pueden ser una buena herramienta para gastar de forma más eficiente y conseguir que la economía personal se resienta menos. Seleccionamos siete de ellas que pueden ayudarte a ahorrar de forma inteligente y resistir mejor la inflación.

Fintonic

Esta app española es una de las más populares entre las de gestión de finanzas personales. Disponible tanto para iOS como para Android, Fintonic permite trabajar simultáneamente con cuentas bancarias de entidades bancarias diferentes que el usuario debe introducir junto a los datos de hipotecas, préstamos y seguros. La app analiza toda la información y realiza una serie de recomendaciones para gestionar mejor el dinero del usuario. Ayuda a llevar un control exhaustivo de los gastos mediante el uso de gráficos con los que se visualiza de forma clara los que se tienen cada mes y a qué categoría corresponden. Su servicio de alertas avisa de cobros duplicados, comisiones bancarias y vencimiento de seguros, entre otras cosas. También calcula el perfil crediticio del usuario, al que llama FinScore, permite utilizar una tarjeta Fintonic sin comisiones y ayuda a encontrar el mejor seguro. Según Fintonic, la app permite ahorrar entre 2.000 y 5.000 euros en el primer año.

Monefy

Si eres celoso de tu privacidad en aspectos económicos y no quieres facilitar tu información bancaria a una app que no sea la de tu entidad, Monefy es la mejor opción. No requiere este tipo de información, pero es el usuario el que debe ir introduciendo manualmente sus gastos cuando los realiza. Viene a ser como la clásica libreta de gastos que utiliza gráficos e iconos sencillos para categorizarlos y ayudarte a detectar oportunidades de ahorro. Su uso es muy intuitivo y puede utilizarse en Android e iOS.

Wallet

Esta app de finanzas personales está pensada para que el usuario sea más consciente de los gastos que realiza y para ello usa una particular característica que es permitir registrar si cada uno de los gastos realizado ha merecido la pena. Con Wallet, el usuario puede planificar sus finanzas, controlar sus gastos y establecer presupuestos para diferentes periodos de tiempos. Es compatible con cuentas bancarias de más de 15.000 entidades de todo el mundo, ofrece gráficas comparativas del último mes con periodos anteriores y la cuenta puede compartirse con las personas en las que el usuario confía. Pese a la coincidencia en el nombre, no tiene nada que ver con la app Wallet que iOS lleva por defecto y puede usarse tanto en este sistema operativo como en Android y también tiene versión web.

Coinscrap

Bajo el eslogan ¡Ahorrar gastando ya es posible! Se presenta esta app que recurre al método del redondeo para hacerlo realidad. Este consiste en redondear los gastos de forma que un pago de, por ejemplo, 2,15 euros se contabiliza como de 3 euros dedicando la diferencia al ahorro. La app propone reglas para conseguir determinados objetivos financieros u otros propósitos con la motivación del ahorro. Por ejemplo, para dejar de fumar o poder viajar para ver un partido de fútbol. Está disponible para Android y para iOS.

Goodbudget

Esta aplicación recurre al método de los sobres de toda la vida para organizar el presupuesto mensual, sólo que destinando el dinero asignado a cada categoría a sobre virtuales en lugar de físicos. De esta manera, el usuario puede crear presupuestos para sus gastos, visualizarlos mediante gráficas y hacer un seguimiento de los mismos. Permite exportar las transacciones en formato CSV (Excel) para trabajar con los datos por separado y está disponible para iOS, Android y navegador.

Honeydue

Un enfoque que no abordan otras aplicaciones y sí Honeydue es llevar la gestión de los gastos en pareja, lo que WalletIQ, desarrollador de la aplicación denomina banca conjunta. Tras introducir la cuenta bancaria del usuario y la de su pareja, ambos pueden dar seguimiento a sus facturas, saldos bancarios y gastos juntos. También enviarse dinero entre ellos, reaccionar con emojis a los gastos de la pareja, establecer límites, dividir automáticamente los gastos compartidos y crear categorías personalizadas adaptadas a sus necesidades, entre otras funciones. Disponible para iOS y Android.

Desafío 52 semanas

La aplicación de Mobills utiliza un enfoque diferente al resto de las seleccionadas para conseguir que el usuario ahorre sin mucho esfuerzo. Planteada como un reto para ahorrar, el usuario establece un valor objetivo y la app le indica las cantidades que debe guardar cada semana comenzando por un valor muy bajo e incrementándolo progresivamente hasta alcanzar la cantidad deseada en el plazo de 52 semanas u otro distinto. Disponible en App Store y Google Play.