Echan a una abogada de un espectáculo en Nueva York tras identificarla mediante reconocimiento facial

No ha ocurrido en China sino en Nueva York, en el histórico Radio City Music Hall. Una mujer que viajó a Nueva York con su hija para ver un espectáculo navideño no pudo asistir al show tras ser identificada por un sistema de reconocimiento facial y expulsada por el personal de seguridad.

Kelly Colon es una abogada que trabaja en el despacho Davis, Saperstein y Solomon que mantiene un litigio desde hace años con un restaurante gestionado por la empresa MSG Entertainment . Esta compañía también lleva a cabo el show Christmas Spectacular que se estaba exhibiendo en el Radio City Music Hall el último fin de semana de noviembre y al que Colon pretendía asistir junto a su hija y el grupo de Girls Scout del que forma parte.

Los guardias de seguridad del Radio City Music Hall se acercaron a la abogada conforme el grupo entraba en el vestíbulo. “Fue bastante simultáneo, creo, para mí. Al pasar por el detector de metales escuché a través de un intercomunicador o altavoz que decían mujer con pelo largo negro y bufanda gris” ha explicado la abogada a NBCNewYork.

El local cuenta con un cartel que indica que se está usando reconocimiento facial para la seguridad de espectadores y trabajadores. “Sabían mi nombre antes de que se lo dijera. Sabían la firma en la que trabajo antes de que lo dijera. Y me dijeron que no podía estar allí” ha relatado Colon. La explicación que le dieron era su condición de abogada de Davis, Saperstein and Solomon. Ella, sin embargo, ha asegurado que no trabaja en ningún caso relacionado con MSG y su presencia fue impedida simplemente por ser su lugar de trabajo el que es.

MSG Entertainment ha explicado en un comunicado que la compañía “instituyó una política clara que impide que los abogados que inician un litigio activo contra la Compañía asistan a eventos en nuestras sedes hasta que se resuelva el litigio. Si bien entendemos que esta política es decepcionante para algunos, no podemos ignorar el hecho de que los litigios crean un entorno intrínsecamente adverso. Todos los abogados afectados fueron notificados de la política, incluidos Davis, Saperstein y Salomon, que fue notificado dos veces”.

La empresa también ha señalado que la seguridad es su máxima prioridad y que el reconocimiento facial es solo uno de los métodos que emplean. Colon, que fue la única persona del grupo a la que se expulsó, tuvo que esperar fuera del Radio City Music Hall a que el show finalizará, una experiencia que considera “embarazosa” y “mortificante”.

Sam Davis, socio del despacho jurídico en el que trabaja Colon, dijo a NBCNewYork que “la licencia para la venta de licor que tiene MSG requiere que admitan a los miembros del público a menos que sean una molestia para otras personas o una amenaza para la seguridad. Sacar a una madre y separarla de su hija y de las Girl Scouts que estaba cuidando, y hacerlo con el pretexto de proteger cualquier divulgación de información de litigios, es absolutamente absurdo. El hecho de que estén usando el reconocimiento facial para hacer esto es aterrador. No es estadounidense hacer esto”.