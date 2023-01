¿Llegarán los robots completamente autónomos a la guerra de Ucrania?

Para mal nos hemos acostumbrado a leer sobre la presencia de drones en Ucrania. Y en verdad en todo el planeta y de todos los tipos. Pero ahora podríamos ver la llegada de unos muy diferentes: drones de combate completamente autónomos y con armamento. De acuerdo con expertos se trata de un tipo de dron que pronto podría hacer su entrada en la guerra debido a los rápidos avances tecnológicos. Y son muchos los que llevan años advirtiendo de esta posibilidad. Expertos militares y científicos especializados en inteligencia artificial coinciden que cuanto más dure la guerra, más probable será que se utilicen drones para identificar, seleccionar y atacar objetivos sin la ayuda de humanos.

“Muchos estados están desarrollando esta tecnología – señala Zachary Kallenborn, analista de innovación de armas de la Universidad George Mason –. Claramente, no es algo tan lejano”. Por su parte, el ministro de transformación digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, está de acuerdo en que los drones asesinos totalmente autónomos son “un próximo paso lógico e inevitable” en el desarrollo de armas y su país ha llevado a cabo “mucha investigación y desarrollo en esta dirección. Creo que el potencial se verá en los próximos seis meses”. A Mason se suman las voces del profesor de la Universidad de California-Berkeley, Stuart Russell y Toby Walsh, un académico australiano, quienes temen que este tipo de armas puedan caer en manos de terroristas que copien los códigos de inteligencia artificial en su interior y desarrollen su propia tecnología.

De acuerdo con el teniente coronel ucraniano Yaroslav Honchar, cofundador de Aerorozvidka, organización de innovación de aviones no tripulados de combate, “los soldados simplemente no pueden procesar información y tomar decisiones tan rápido como las máquinas. Aún así todavía no hemos cruzado esta línea, y digo todavía porque no sé qué pasará en el futuro”. El grupo de Honchar fue el responsable de transformar muchos drones comerciales en herramientas armadas en la guerra.

Por su parte Rusia también estaría mirando a este norte. Y es que adaptar los actuales drones para que se conviertan en completamente autónomos no es algo tan complicado. El Switchblade 600 fabricado en EE. UU. y el Warmate polaco (ambos requieren actualmente que un ser humano elija los objetivos) podrían pasar a modo autónomo.

“La tecnología para lograr una misión completamente autónoma con los Switchblade prácticamente existe hoy en día – explica en una entrevista Wahid Nawabi, director ejecutivo de AeroVironment, el fabricante de estos drone – . Pero esto precisará un cambio de política para eliminar al ser humano del circuito de toma de decisiones, algo que podría tomar hasta tres años”.

Pese a ello, la realidad es que, si se usaran en Ucrania, puede que ni siquiera sea la primera vez. Un informe no concluyente de la ONU sugirió que este tipo de tecnología ya se habría utilizado en el conflicto interno de Libia en 2020, cuando los drones Kargu-2 de fabricación turca en modo totalmente automático mataron a un número no especificado de combatientes.

A Ucrania, Rusia y Estados Unidos, se les une Israel, con su dron Harpy, China, con el helicóptero armado no tripulado Blowfish-3 y los Países Bajos que actualmente están probando un robot terrestre con una ametralladora calibre 50.