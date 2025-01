7 móviles para regalar el Día de Reyes que no superan los 300 €

A cuatro días de la festividad de Reyes, la última oportunidad de recibir un regalo estas Navidades, muchos consumidores se apresuran realizando compras de última hora. Los móviles son, ya tradicionalmente, uno de los obsequios estrella en estas fechas, pero con una oferta casi inabarcable, resulta difícil elegir. En este artículo te proponemos una selección de smartphones a caballo entre la gama media y baja, sin superar los 300 euros de precio de venta, y con características que son más que suficientes para la mayoría de usuarios.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone 2 (a). Amazon.

A estas alturas, es difícil que un fabricante sorprenda con el diseño, pero Nothing lo logró con la gama Nothing Phone que inició su andadura en 2022. El Nothing Phone (2a) es el último terminal de la compañía, uno más accesible en precio y con algunas prestaciones reducidas en relación con el Phone 2, y mantiene tanto su distintivo diseño transparente como la interfaz Glyph con LEDs personalizables. Lanzado el pasado marzo, conserva el mismo juego de cámaras traseras y delantera y la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz, aunque con menor brillo máximo. Monta un procesador Dimensity 7200 Pro de MediaTek en lugar del más potente Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm y la versión con 8GB de memoria RAM la puedes encontrar en FNAC por 299 euros.

Xiaomi POCO X6 Pro

Xiaomi POCO X6 Pro. Amazon.

El Xiaomi POCO X6 Pro destaca por su relación calidad-precio y ofrecer algunas especificaciones de gama alta a un precio competitivo. Lanzado hace ahora un año, se posiciona como el modelo más potente de la serie POCO X6, con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120Hz. Incorpora el procesador MediaTek Dimensity 8300 Ultra, hasta 12GB de RAM y almacenamiento UFS 4.0. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 64MP con OIS, un ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP. La versión con 8 GB de RAM puedes adquirirla en Amazon por 289 €.

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo. Amazon.

La opción más asequible de la familia Edge 40 de Motorola, lanzada en otoño de 2023 destaca por un cuerpo muy ligero -170 gramos-, su certificación IP68 y la pantalla pOLED de 6.55 pulgadas con frecuencia de refresco de 144Hz que, curiosamente, supera en brillo a la del Edge 40. Con este comparte, además del resto de características de la pantalla, el juego de cámaras - una principal de 50MP con OIS y un ultra gran angular de 13MP- y las líneas generales de diseño, pero sustituye el procesador Dimensity 8020 por el Dimensity 7030, ambos de MediaTek. Puedes comprar la versión con 12GB de RAM en Amazon por 236 €.

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35. Amazon.

Lanzado el pasado marzo, el Samsung Galaxy A35 destaca por su relación entre precio y prestaciones dentro de la gama media. Incluye una pantalla Super AMOLED de 6,6 pulgadas y 120 Hz, procesador Exynos 1380 de Samsung y hasta 12GB de RAM. Este superventas de la gama media de Samsung -los Galaxy M engloban la gama baja y los S la alta- cuenta con una cámara principal de 50MP que ofrece un buen rendimiento en diversas condiciones, un ultra gran angular de 8 MP y un Macro de 5 MP. La variante con 8 GB de memoria RAM la tienes disponible en Amazon por 285 €.

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro. Amazon.

Lanzado el pasado enero, se sitúa como el modelo intermedio en la gama Realme 12. El Realme 12 Pro ofrece un diseño elegante con trasera de cuero vegano y está enfocado a la fotografía. Cuenta con una pantalla AMOLED curva de 6.7 pulgadas a 120Hz e integra el procesador Snapdragon 6 Gen 1 acompañados de hasta 12GB de RAM. Su sistema triple de cámaras incluye un sensor principal Sony IMX890 de 50MP con OIS, un ultra gran angular de 8MP y un teleobjetivo de 32MP con zoom óptico 2x. Lo puedes comprar, en su variante con 8GB de RAM, en Amazon por 279 euros.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Amazon.

Si buscas un móvil con capacidades fotográficas por encima de la media y sin sobrepasar los 300 euros, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus, con un sensor principal de 200MP, es una opción segura.Se posiciona como el modelo más avanzado de la serie Redmi Note 13 e incorpora carga rápida de 120W, una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 7200 Ultra y hasta 12GB de RAM. Su sistema de cámaras triple incluye un ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP. Lanzado en otoño de 2023, ahora puedes conseguirlo en Amazon por 297 € en su variante con 8GB de RAM.

Motorola G75

Motorola G75. Amazon.

El Motorola Moto G75 se distingue por ser el primero de la serie G en incorporar carga inalámbrica y certificación IP68 contra líquidos y polvo. Se posiciona en la gama media, con un potente procesador que obliga a concesiones en otros apartados. Este es un Snapdragon 6 Gen 3 acompañado de 8GB de RAM, pero la pantalla de 6,78 pulgadas se queda en tecnología IPS LCD, con refresco de 120 Hz, y el sistema de almacenamiento en UFS 2.2. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50MP con OIS, un ultra gran angular de 8MP y fue lanzado el pasado octubre con 5 años de actualizaciones de Android, algo que no ofrece ningún otro móvil en este rango de precios. Lo tienes por 266 euros en Amazon.