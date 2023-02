Así actúa el radar de corto alcance GM-200 de Thales que Francia suministrará a Ucrania

El ministro de defensa francés, Sébastien Lecornu , y su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov , firmaron ayer en París un acuerdo para ayudar a proteger Ucrania frente a la invasión Rusia. El contrato firmado por Ucrania, Francia y y la empresa gala Thales cubre la entrega de un sistema completo de defensa aérea de corto alcance, incluido un radar GM200, un centro de mando y control, un sistema de comunicaciones por radio y designadores de objetivos aéreos. La firma tuvo lugar en las instalaciones de Thales en Limours, al sur de París, reconocido como el centro de experiencia más grande de Europa en el campo de la defensa aérea.

La visita a la factoría de los dos ministros incluyó un recorrido por las instalaciones de diseño, producción y soporte de radares militares de Thales. Para mantener seguras a las poblaciones y las fuerzas armadas, las amenazas deben detectarse lo antes posible cuando y dondequiera que surjan: en el mar, en el aire o en tierra. Para derrotar a las amenazas modernas, que son más sigilosas, más maniobrables y más rápidas que nunca, los sistemas de defensa aérea deben ser capaces de detectar y rastrear cualquier tipo de objetivo y proporcionar datos procesables sobre objetos en movimiento en el aire, en tierra o en la superficie de el mar.

Thales tiene una dilatada experiencia en todos los aspectos de la defensa aérea, desde contramedidas con drones hasta defensa antimisiles balísticos: radares de superficie, radares aerotransportados, centros de mando, sistemas y equipos de comunicación y diferentes tipos de efectores.

El GM200 y los demás radares de superficie de la familia Ground Master ofrecen una respuesta eficaz a los tipos de amenazas a las que se enfrenta Ucrania, que incluyen drones y amenazas de largo alcance como misiles de crucero, helicópteros y aviones de combate.

Thales tiene la capacidad de integrar sistemas de sistemas de defensa aérea y administrar la compatibilidad con otras defensas, lo que es una ventaja real para los usuarios que necesitan desplegar sus activos de manera rápida y eficiente.

La complejidad de algunas misiones significa que simplemente depender de radares de largo alcance para un conocimiento preciso de la situación del espacio aéreo puede requerir recursos adicionales. Ya sea para complementar los radares de largo alcance al proporcionar protección del espacio aéreo detrás de máscaras o para proporcionar defensa aérea basada en tierra (GBAD) a las fuerzas desplegadas, o ambas cosas, el Ground Master 200 (GM200) se ha consolidado como uno de los radares de alcance medio para múltiples misiones mejores del mundo.

Los radares de largo alcance son, por definición, capaces de detectar y rastrear amenazas a distancias muy largas. Si bien esto es crucial para mantener una imagen aérea reconocida (RAP) precisa y actualizada, es cierta que dejan un vacío entre dicho largo alcance y el más corto. Tal brecha de vigilancia podría resultar crítica para la protección del espacio aéreo. Por lo tanto, muchos centros de mando y control optan por radares de medio alcance para llenar este vacío o asumir esta función.

Vía rápida de la vigilancia a la defensa aérea

Si detectar, identificar y rastrear una amenaza es esencial para mantener un RAP preciso y actualizado, neutralizar esa amenaza es crucial para conservar la soberanía del espacio aéreo. Los radares de rango medio deben poder adquirir información sobre el objetivo y enviarla al GBAD con la mayor precisión y rapidez posible para desencadenar la respuesta adecuada.

El diseño del GM200 detecta y rastrea simultáneamente objetivos de baja a gran altitud en todo tipo de entornos, lo cual puede ser de gran ayuda para las fuerzas armadas de Ucrania ante las amenazas de la invasión rusa. Basado en la arquitectura probada con éxito del GM400α, proporciona coordinación de armas de defensa aérea para sistemas de defensa de muy corto alcance hasta sistemas de defensa aérea de corto alcance.

No debemos olvidar que cuando las tropas se despliegan en teatros de operaciones complejos, como es el caso del territorio ucraniano, pueden ser vulnerables ante un gran panel de amenazas. Los misiles que amenazan el espacio aéreo son solo uno de ellos. Desde cohetes, artillería y morteros (RAM) hasta vehículos aéreos no tripulados (UAV) que operan a altitudes bajas o medias y, potencialmente, en enjambres armados, el espacio de batalla puede estar saturado y ser abrumador. De hecho, Rusia está utilizando los drones iraníes para realizar ataques masivos contra ciudades e infraestructuras ucranianas y, aunque sus defensas neutralizan muchos de estos vehículos no tripulados, un radar como éste puede suponer una ayuda adicional.

El GM200 no solo protege a las fuerzas armadas desplegadas de las amenazas aéreas cuando se conecta al GBAD, sino que su capacidad de "detectar y advertir" las mantiene a salvo de la RAM. El GM200 proporciona a las fuerzas armadas coordenadas de amenazas de lanzamiento e impacto para múltiples amenazas simultáneas. Esta capacidad advierte a las personas en el área, dándoles unos segundos cruciales para buscar refugio y salvar la vida.

Altamente móvil, el GM200 es una solución autónoma diseñada que incluye el radar, un mástil, una unidad generadora de energía (PGU) y una cabina operativa para acomodar a dos operadores dentro de un refugio ISO de 20 pies. Transportable en un camión y desplegable para operaciones en apenas 15 minutos, brinda a los operadores una capacidad de supervivencia de activos crucial.

Características clave

Banda S con tecnología GaN

Rango de detección extendido: modo de vigilancia de 250 km/modo de participación de 100 km

Cobertura 3D a tiempo completo de -7° a 70° en una rotación (3 segundos para vigilancia, 1,5 segundos para compromiso)

Formación de haz digital

Con más de 60 unidades vendidas en todo el mundo, los GM200 ahora están operando en varios teatros operativos.