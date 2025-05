Así funciona el modo WalkieTalkie de WhatsApp

Para la mayoría ha pasado completamente desapercibido (lógico teniendo en cuenta que en el blog de la app de mensajería no lo han anunciado), mientras para otros se trata del invento del siglo. La realidad es que quizás no del siglo, ni del año, pero del mes, puede que sí. Se trata del que ha sido bautizado como modo WalkieTalkie en WhatsApp. Y funciona así.

Uno de los aciertos iniciales de la app fue la creación de los grupos para comunicarse. El siguiente fue dotar a estos de características diferenciales respecto a los mensajes individuales, contemplando que no nos comunicamos del mismo modo en un entorno que en el otro.

El modo WalkieTalkie no es una llamada ni una nota de voz y la clave para activarlo no está visible fácilmente. Hasta ahora, si queríamos enviar un mensaje por WhatsApp teníamos tres opciones: llamada, mensaje de voz y texto.

Los mensajes de voz pueden acumularse y crear un desorden complejo en el grupo. Las llamadas grupales solo tienen sentido si no hay más miembros en un grupo que dedos en una mano y los textos pueden tomar mucho tiempo si el mensaje es largo o si nos interesa la inmediatez. ¿La solución? Activar el nuevo modo.

Básicamente, se trata de una llamada, breve y directa, solo dirigida a quienes están en línea en ese momento. Lo interesante es que no deja rastro ni notifica a quienes no están en línea en ese momento. Eso hace que, quienes no participaron de esa llamada, no vean ninguna etiqueta de la misma y la conversación siga como si nada.

Lo primero que hay que saber a la hora de activarla es que solo funciona en los grupos, no en los chats individuales. Una vez seleccionado el grupo hay que ir al último mensaje y deslizarlos hacia arriba, como si buscáramos algo más allá de esta pantalla. En ese momento aparecerá una etiqueta que pondrá "Conectar".

Si seleccionamos esta opción, se realizará la llamada, pero solo para aquellos que están en ese momento conectados, sean tres o 20. Cada uno puede hablar por turnos presionando el botón que será visible, aunque no hayamos hecho la llamada inicial. Y luego, al terminar, todo rastro de esa conversación desaparecerá, como si no hubiera existido.