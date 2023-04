Así es Loop, la futura Estación Espacial de Airbus ideada para sustituir a la actual, que se estrellará en 2031

El final de la Estación Espacial Internacional está programada para comienzos del año 2031, cuando lo que quede de la ISS, tras forzar su reentrada en la atmósfera desde los 418 kilómetros a los que orbita, se hunda en las profundidades del Océano Pacífico. Aunque está previsto que siga con sus operaciones hasta 2030, la estación comenzará a modificar su altitud operacional lentamente entre octubre de 2026 y abril de 2028, en función del ciclo solar. Para enero de 2030 habrá descendido hasta los 350 kilómetros sobre la superficie terrestre y en septiembre de ese mismo año será abandonada por la última tripulación que la ocupe, poco antes de sobrepasar el punto de no retorno establecido a una altitud de 280 kilómetros.

Puesto que la Estación Espacial Internacional, la mayor estructura puesta por el hombre en el espacio con sus 419 toneladas de peso, 73 metros de largo y 109 de ancho, es demasiado grande como para ser destruida durante la reentrada en la atmósfera, su trayectoria será controlada para que se estrelle en un área inhabitada del Océano Pacífico conocida como Punto Nemo, el punto en el planeta más alejado de cualquier lugar habitado. De hecho, los seres humanos más próximos a este lugar, a 4.800 kilómetros de Nueva Zelanda y 2.688 kilómetros de la Antártida, son los habitantes de la ISS.

Pero, ¿qué pasará cuando ya no exista la ISS? Pues ese sueño común que compartían las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa, Canadá, Rusia y Japón desaparecerá como concepto y cada una de ellas "hará la guerra por su cuenta": Rusia y China ya están trabajando en sus propias estaciones espaciales y la NASA también, aunque en este caso orbitará alrededor de la Luna y no de la Tierra. En cuanto a la Agencia Espacial Europea, se supone que tendrá la suya pero de momento no está claro aún.

Para cuando tome una decisión, la compañía europea Airbus ha presentado su propio proyecto de estación espacial del futuro: Loop, un módulo orbital polivalente diseñado para hacer que las estancias prolongadas en el espacio sean cómodas y agradables para sus habitantes, al mismo tiempo que respalda operaciones eficientes y sostenibles. Se basa en todo lo que se ha aprendido durante décadas y explota completamente el potencial de las tecnologías del mañana para apoyar mejor el futuro de la humanidad en el espacio: en la órbita terrestre baja o lunar, o en misiones a largo plazo a Marte.

Corte transversal de la Loop Airbus

Este módulo orbital, o cualquier elemento del mismo, puede convertirse en parte de cualquier infraestructura posterior a la ISS y otras infraestructuras futuras, ya sean de naturaleza comercial o institucional. Con un diámetro de ocho metros y aproximadamente la misma longitud, Loop permite un volumen sin precedentes, lo que brinda a las tripulaciones un amplio espacio a bordo. Su carcasa exterior rígida ofrece la máxima protección contra cualquier influencia externa. Está diseñado para una tripulación de cuatro personas, aunque podría acomodar temporalmente hasta ocho astronautas a la vez.

Es compatible con todos los vehículos de tripulación y de carga actuales y futuros.

Gracias a su enfoque modular, es posible adaptar la selección de cubierta a los requisitos y objetivos de su misión individual. Los operadores pueden optar por reemplazar cualquiera de los tres bloques o todos ellos con opciones diseñadas individualmente de acuerdo con sus respectivos objetivos de misión. También pueden recurrir a un módulo o cubierta 'seca', es decir, la estructura puramente mecánica sin equipamiento, y equiparla con sus propios elementos de infraestructura. También es una opción combinar varios módulos Loop de Airbus en una estación más grande con una variedad de cubiertas, o acoplar varios del mismo tipo.

Dimensiones del módulo espacial Loop Airbus

Conceptualmente, consta de tres niveles. En su diseño original, se trata de una planta para vivienda, una para trabajos científicos y una centrífuga que puede crear condiciones de gravedad para los habitantes, reduciendo el estrés de la ingravidez en el cuerpo humano. Estas distintas cubiertas están conectadas a través del llamado túnel en el centro, que está rodeado por una estructura de invernadero en el centro de los módulos. La separación en diferentes cubiertas permite un concepto interno de "puerto seguro".

El Airbus Loop está diseñado para adaptarse a la próxima generación de lanzadores superpesados ​​que pueden poner en órbita un módulo completo de una sola pieza. Por lo tanto, la nave queda inmediatamente operativa una vez en órbita, lista para albergar humanos y cargas útiles.