Así será el nuevo submarino estadounidense Arizona, cuyas "armas" secretas, a buen seguro, ponen muy nervioso a Rusia

El proyecto SSN-803, o submarino Arizona de clase Virginia, colocó su quilla en diciembre de 2022. Este submarino es la próxima generación de submarinos de la misma clase. El USS Arizona es un submarino del Bloque V.

“Los barcos de esta clase son los submarinos de ataque más avanzados jamás diseñados. Su sigilo, potencia de fuego y maniobrabilidad son superiores a cualquier otra fuerza de submarinos de ataque en el mundo. Además, el Arizona será el primero de la clase Virginia equipado con el módulo de carga útil, lo que le permitirá ofrecer una variedad aún más amplia de capacidades”, dijo el contralmirante Jonathan Rucker, de la Oficina Ejecutiva del Programa de Submarinos de Ataque. “Construir, operar y mantener los Arizona y otros submarinos de clase Virginia es crucial para garantizar la capacidad de la Marina para proyectar poder en un entorno de amenaza global en constante cambio, y para mantener la paz y la libre operación de nuestras rutas marítimas”.

Actualmente en producción, la nueva plataforma submarina de la Marina de los EE. UU. espera sus primeras pruebas en los próximos años. Pero no debemos perder de vista que el USS Arizona no es un submarino cualquiera, ya que puede ser el inicio del temible Bloque V que incluye características que, a buen seguro, a sus oponentes no gustarán.

El secreto es el módulo de carga útil (VPA) que, aunque solo pueda parecer un módulo más grande en realidad es este compartimento el que puede cambiar el equilibrio en una futura guerra submarina: en primer lugar, el VPA le da un nuevo papel al submarino: efectividad en el fondo del mar, donde el mundo ha tendido pesados ​​y largos cables de fibra óptica o una red de oleoductos que transportan combustible de un continente a otro. El recuerdo de los gasoductos rusos bombardeados “Nord Stream 1” y “Nord Stream 2” todavía está fresco.

Esta es la razón por la cual la seguridad de los fondos marinos es cada vez más imperativa. Independientemente de quién sea el responsable de los oleoductos, la fuga de gas afectó a su estructura y alteró el equilibrio a escala internacional, afectando tanto al sector económico como al de defensa.

El VPA, o más comúnmente llamado Virginia Payload Module [VPM], podría ser una adición revolucionaria. Según Kevin Greaney, el VPM permitirá que el Arizona y todos los sucesores del Bloque V lleven a cabo una guerra submarina en el fondo. Esto significa que el Arizona presentará nuevos tubos de misiles y torpedos submarinos que estarán diseñados para operar a profundidades similares.

En pocas palabras, este submarino estará armado con más misiles Tomahawk de los que cualquier otro de la flota estadounidense puede transportar actualmente. Según las fuentes, en términos numéricos, esto equivale a al menos 40 misiles de crucero más que los estándar. También se incrementará la cantidad de otros suministros transportados por el submarino.

Arizona será el submarino número 30 de la clase Virginia. Los barcos de esta clase pueden alcanzar objetivos en tierra con misiles de crucero Tomahawk de alta precisión y son capaces de realizar una vigilancia sigilosa a largo plazo de las fuerzas marítimas, las aguas litorales o los objetivos terrestres. Su diseño también prevé la entrega y el apoyo de las Fuerzas Especiales, la entrega de minas y el mapeo de campos minados, y la guerra antisubmarina y antibuque.

El módulo de carga útil Virginia de Arizona comprenderá cuatro tubos de carga útil verticales de gran diámetro en una nueva sección del casco insertada en el diseño del submarino clase Virginia existente. Los tubos permiten que el submarino entregue una variedad de capacidades, incluidas armas, vehículos submarinos no tripulados y otras cargas útiles submarinas.

Clase Virginia

Estados Unidos considera a los submarinos de la clase Virginia como los más temidos de su flota. En este momento, como quedó claro, son 30, pero su número crecerá. Se deben construir y lanzar al menos 10 submarinos más del Bloque V de la misma clase en años. Así, la flota de submarinos de la clase Virginia llegará a ser de más de 40 unidades.

Cada Bloque de esta clase de submarinos nos lleva a diferentes funciones y misiones a realizar. Los submarinos se pueden utilizar tanto para reconocimiento como para vigilancia, así como para explorar el fondo marino, para atacar e incluso luchar contra otros submarinos.

Los primeros submarinos de la clase Virginia entraron en servicio a principios del nuevo milenio. Cada uno puede desplazar casi 8.000 toneladas y acercarse a una longitud de casco de unos 115 metros, con un diámetro de al menos 34 metros.

Los submarinos de la clase Virginia son de propulsión nuclear. Pueden sumergirse y moverse a una profundidad de poco más de 244 metros y alcanzar una velocidad máxima de unos 25 nudos bajo el agua.

Las variantes de los Bloques I, II, III y IV ya se lanzaron a los mares y la introducción de la última versión del Bloque V es inminente.