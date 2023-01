Así será el Panther KF51, el carro de combate alemán que sustituirá al Leopard: más ligero, más letal y con drones

Mientras media Europa busca en sus arsenales Leopard para enviar a Ucrania tras el visto bueno de Berlín, Alemania ya trabaja en el que será el sustituto del principal carro de combate europeo, con permiso del Challenger 2 británico y el Leclerc francés. Rheinmetall, la empresa armamentística de Alemania y el mayor fabricante de armas del país, presentó el pasado año su novedoso carro de combate principal Panther KF51, un producto de nueva generación que parte de cero y que la compañía lleva desarrollando varios años.

El vehículo, que fue presentado oficialmente en la feria militar Eurosatory del pasado año, es el miembro más reciente de la familia de vehículos orugas del fabricante germanio y nace para cubrir las necesidades de letalidad, protección, reconocimiento, movilidad y redes.

El Panther KF51, que toma el nombre de uno de los tanques más alemanes más famosos de la Segunda Guerra Mundial, ha concentrado la potencia de fuego para ataques de largo alcance en enfrentamientos con múltiples objetivos con el Rheinmetall Future Gun System, que consta de un cañón de 130 mm, mayor que el de 120 mm instalado en toda la familia Leopard 2. Asimismo, es un 50% más eficaz que el de su antecesor, según palabras de Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, gracias a su sistema de enlaces optimizados entre sensor y tirador.

El Panther nace como un tanque de batalla principal, (Main Battle Tank o MBT en sus siglas en inglés) radicalmente nuevo que no está limitado por la tecnología de modelos anteriores. Basándose en algunas de las últimas tecnologías, el Panther fue diseñado desde cero para ofrecer la letalidad más alta en el campo de batalla, combinada con un concepto de supervivencia integrado y conectado por una red troncal de datos NGVA totalmente digitalizada para permitir capacidades operativas y automatización de próxima generación.

Todo esto supone que es un carro pensado para una tripulación más reducida y más pensado para el funcionamiento óptimo de torretas no tripuladas y una dotación de equipos humano-máquina.

El Panther está diseñado en torno a una arquitectura digital que cumple con el estándar NGVA. Este es el habilitador clave para futuros sistemas de automatización y soporte de decisiones.

Además, el carro cumple con la capacidad central de “dominar y destruir”. Con el Rheinmetall Future Gun System que consta de un cañón de 130 mm, un sistema de manejo de municiones totalmente automatizado y las opciones de armamento adicionales de la munición merodeadora HERO 120, el Panther ha concentrado la potencia de fuego para ataques de largo alcance en enfrentamientos con múltiples objetivos.

El mencionado Future Gun System permite lograr una letalidad un 50 % mayor con una cadencia de tiro inigualable debido al rendimiento del cargador automático. Incorpora además una ametralladora coaxial de 12,7 mm, que complementa al cañón principal. Las múltiples opciones de integración de la estación de armas controladas a distancia (RCWS) brindan flexibilidad en enfrentamientos contra objetivos cercanos y en la defensa contra drones. La capacidad opcional de munición de merodeo HERO 120 amplía la capacidad de ataque del Panther a objetivos que no están en la línea de visión y se puede montar según los requisitos de la función y la misión.

Todas las armas están conectadas con miras de orientación y con la computadora de control de fuego a través de la arquitectura completamente digitalizada, lo que permite actuar tanto en forma hunter-killer y killer-killer sin problemas gracias también a la capacidad de tomar decisiones del sistema de IA.

Supervivencia

El Panther emplea un concepto de supervivencia innovador, totalmente integrado, completo y optimizado para el peso. Además de las medidas clásicas, la arquitectura digital del Panther permite la capacidad de supervivencia dentro y fuera del vehículo, con tecnologías de protección activa, reactiva y pasiva.

El vehículo dispone de tecnología capaz de la detección previa al disparo, lo que le permite atacar primero. Las amenazas desde el aire son contrarrestadas por Rheinmetall TAPS (Sistema de protección contra ataques superiores). El sistema de oscurecimiento de humo ROSY se proporciona como parte del sistema de supervivencia, que se integra completamente con la arquitectura digitalizada para permitir medidas de defensa adicionales. La característica de supervivencia sobresaliente es, sin duda, la protección KE activa, que aumenta los niveles de protección sin afectar el peso del sistema. Incorpora además sistemas de protección contra minas.

armamento principal Cañón de ánima lisa L52 de 130 mm

9°- 20° de elevación

Sistema de estabilización y accionamiento de torreta totalmente digital y de alta precisión

Munición KE de próxima generación



Munición HE multipropósito programable Ametralladora coaxial de 12,7 mm Apoyo y

defensa de rango medio

250 rondas listas

Fácil acceso externo Natter RCWS Defensa de drones y protección de proximidad

RMG de 7,62 mm totalmente automatizado

2500 rondas listas

Elevación de -15° a 85° para una cobertura hemisférica completa Visor de comandante SEOSS 2 Mira de comandante de última generación con múltiples funciones

Sistema de cámara multiespectral

Localizador Laser Mira de artillero EMES cargador automático Hasta 20 rondas listas

Alta tasa de disparo

Capacidad de descarga y reabastecimiento Arrancador HERO 120 4 municiones de merodeo HERO120



Proporciona capacidad de ataque NLOS

Opción de misión modular

Movilidad

El peso del carro de combate es de 59 toneladas, por debajo de las más de 60 que pesa el Leopard, lo que le proporciona una movilidad mucho mayor que los sistemas actuales. Tiene una autonomía de 500 kilómetros y se adapta al perfil de túnel AMovP-4L 9 t. Se mueve gracias a un motor diésel que genera 1.475 caballos de potencia .

Pero si el Panther destaca en el hardware, no lo hace menos en el software, totalmente habilitado para recopilar y difundir información en el campo de batalla multidominio, que permite que las fuerzas operen en entornos de combate colaborativo, como enlaces entre sensores y tiradores entre plataformas. Así, el carro puede controlar vehículos aéreos no tripulados asignados, municiones merodeadoras y una gama de vehículos terrestres no tripulados.

En la parte humana, está diseñado para una tripulación de tres personas, apoyando futuras estructuras de fuerza con un número reducido de soldados. Dos puestos están ubicadas en el chasis, un dedicado al conductor y otro puesto opcional dedicado a un comandante de compañía, un operador de drones o un piloto de wingman.

La arquitectura NGVA totalmente digitalizada permite una integración perfecta de sensores y efectores tanto dentro de la plataforma como entre plataformas. Las asignaciones de control de sensores y armas se pueden pasar entre los miembros de la tripulación al instante. Cada estación de trabajo puede transferir y asumir tareas y roles de otros sin reducción de funcionalidad. Como la torreta y el control de armas también se proporcionan a las estaciones de trabajo basadas en el chasis, las actualizaciones futuras que se planean incluyen torretas no tripuladas y Panthers operados de forma remota.

Otra de las ventajas es la capacidad de operar de forma conjunta con otros carros, gracias al Panther Leap. Este sistema permite, de cara al futuro, que cualquier país que en un futuro pueda disponer del Panther, se integren en la misma red para trabajar en equipo de forma integrada, dando forma juntos al hábitat Panther.

Alemania competiría con este vehículo con el futuro AbramsX estadounidense, el que podría convertirse en el principal carro de combate ligero del Ejército de Estados Unidos y en el que ya trabaja la compañía General Dynamics Land Systems, filial del gigante General Dynamics. Se trata también de un blindado principal para la próxima generación, con un peso reducido para mejorar la movilidad y la transportabilidad, brindando el mismo rango táctico que el M1A2 Abrams con un 50% menos de consumo de combustible.