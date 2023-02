Las caóticas partidas del modo WarGames, se estrenan en el próximo WWE 2K23.

Continúan las novedades para ‘WWE 2K23’. En esta ocasión la desarrolladora ha desvelado los detalles de “WarGames”, las caóticas partidas del modo de juego que debutarán en la próxima entrega de la franquicia de lucha desarrollada por Visual Concepts. Creado originalmente por Dusty Rhodes en 1987, la vertiente volvió a debutar con un nuevo aspecto en NXT TakeOver: WarGames en 2017 antes de llegar a la lista principal de la WWE con Survivor Series: WarGames en 2022.

Según hemos podido conocer por parte de la compañía, en ‘WWE 2K23’, por fin podremos meternos en el combate de doble ring y doble jaula de acero por primera vez en un videojuego, compitiendo en multijugador 3v3 o 4v4. Internamente, hace tiempo querían incluir este tipo de combate: “Mientras desarrollamos WWE 2K22, pudimos realizar algunos cambios que nos permitirían hacerlo realidad” explican desde el estudio. “Sabíamos que esto requeriría un esfuerzo de todo el equipo, que nos pondría a prueba en casi todos los aspectos del juego, desde los objetos hasta las arenas, las entradas, el combate en la jaula, las zambullidas, los trampolines, la IA y más. En cuanto pudimos jugarlo, vimos inmediatamente lo bien que se lo iban a pasar nuestros jugadores”, detallan.

⛓️ WAAAARRRRGGGGAAMES!!! ⛓️#WWE2K23 Ringside Report #1 is your deep dive into all things WarGames!



💥 Arenas

💥 Gameplay

💥 Match Rules

💥 Solo / Multiplayer



Check out what the team has been working on and read the full report here 👉 https://t.co/Pne1VzaWjz pic.twitter.com/rpAAICimRc