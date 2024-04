La 'carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez, convertida en un corrido mexicano viral por la IA.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió una vez más a propios y extraños con una jugada inesperada. Publicó en X una 'carta a la ciudadanía' en la que expresaba sus dudas acerca de seguir en la presidencia del gobierno después de que un juzgado abriera diligencias sobre un presunto delito de tráfico de influencias de su esposa, Begoña Gómez.

El presidente decidía tomarse un descanso de cinco días, porque al parecer su puesto de trabajo es fácilmente prescindible, para pensárselo y nos remitió a todos los españoles al próximo lunes para saber si finalmente decide sacrificarse por todos nosotros y seguir siendo presidente de España o prefiere dejar el Palacio de la Moncloa, su sueldo y su privilegiado modo de vida como la principal autoridad del estado tras el Rey y dedicarse a vivir una sencilla vida con su familia alejado de los focos y de la supuesta ultra derecha que tan poco le deja vivir.

El escepticismo ante la posibilidad de que Sánchez abandone la presidencia no es solo exclusivo de todos los que no son políticos, medios de comunicación o altavoces en medios sociales a favor de su gobierno. También ha trascendido fronteras y se han tomado la noticia como lo que es en medios de tanto prestigio como The Economist, que ha calificado a Sánchez como 'rey del drama' en un juego de palabras con la expresión 'drama queen', o Bloomberg que llegó a titular la noticia como 'Pedro Sánchez le da al país cinco días para pensar cómo sería la vida sin él'.

Spain’s Pedro Sanchez is giving the country five days to think about what life would be like without him https://t.co/fL1NTv0OGG