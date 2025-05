China convierte proyectiles de artillería en bombas planeadoras de precisión

El espacio entre la artillería tradicional y el uso de drones para el lanzamiento de granadas y otras cargas explosivas se achica con una innovación que llega de China. Según muestran imágenes difundidas en medios sociales, que recoge Militarnyi, una empresa de defensa china ha desarrollado un sistema modular capaz de transformar proyectiles de artillería estándar, de 155 mm y 152 mm, en bombas planeadoras de precisión.

No sería la única. Según el medio ucraniano, forma parte de un esfuerzo más amplio de China para crear kits de navegación de alta precisión para usarlos con munición estándar de aviación y proyectiles de artillería, y del que participan otras empresas.

Las imágenes muestran proyectiles modificados con kits UPMK, fabricados por la compañía china Big Goose, que incluyen alas plegables, estabilizadores de cola y un módulo de guiado montado en la nariz. Este sistema permite lanzar municiones convencionales, desde vehículos aéreos no tripulados, helicópteros o aviones, como armas de precisión con capacidad de ataque a distancia.

