Cómo configurar WhatsApp para protegerte de los intentos de estafa.

Las estafas por WhatsApp son tan comunes que hasta tienen un nombre propio. El conocido como " whatsapping " lo definen desde el Banco de España como “el uso de esta famosa aplicación de mensajería instantánea para obtener datos personales y bancarios” y comprende todo tipo de técnicas y tretas para engañar. La principal norma de seguridad es aplicar el sentido común y desconfiar inmediatamente de todo lo que se salga de lo normal, pero el usuario también puede configurar la aplicación de forma que preserve su intimidad mejor de cómo lo hace de forma predeterminada y le ayude a protegerse de actividades delictivas.

Para tener un WhatsApp más seguro, sigue estas recomendaciones:

Silencia las llamadas de desconocidos

Es una de las vías de contacto que puede utilizar un estafador y lo impides siguiendo la ruta Menú de herramientas (tres puntos) > Ajustes > Privacidad > Llamadas > Silenciar llamadas de desconocidos.

Restringe la visualización de la foto de perfil

No te interesa que cualquiera pueda utilizarla para crear cuentas de WhatsApp que se hagan pasar por ti o con otro tipo de fin fraudulento. Puedes hacerlo tocando en Menú de herramientas > Ajustes > Privacidad > Foto del perfil y escoge entre Mis contactos, Mis contactos, excepto… y Nadie.

No dejes que cualquier desconocido te agregue a un grupo

Para evitarlo, pulsa en Menú de herramientas > Ajustes > Privacidad > Grupos y escoge entre Mis contactos y Mis contactos, excepto…

Restringe quién puede ver la Hora de última vez conectado y si estás en línea

De esta forma, previenes que puedan recopilar información sobre tu actividad en WhatsApp. Puedes hacerlo desde el Menú de herramientas > Ajustes > Privacidad > Hora de últ. Vez y En línea y elige entre Mis contactos, Mis contactos, excepto… o Nadie para ambas opciones.

Denuncia y bloquea números de teléfono sospechosos

Aunque WhatsApp no permite bloquear los mensajes de números desconocidos de forma predeterminada, como sí hace con las llamadas de este tipo, el usuario puede hacerlo de forma particular una vez ha recibido un mensaje de un número que no está en la agenda de contactos. Entra en el chat correspondiente y toca Menú de herramientas > Ver contacto > Reportar a > Bloquear a.

Activa la verificación en dos pasos

Esto es fundamental para evitar que puedan robarte la cuenta de WhatsApp y acceder desde otro dispositivo. Puedes hacerlo pulsando en Menú de herramientas > Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar. Tendrás que crear un PIN de 6 dígitos y añadir un correo electrónico de recuperación. Este PIN deberá ser introducido cuando se instale la cuenta en un nuevo dispositivo.