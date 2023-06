Así es la "estafa del sicario" que alerta a España: este es el mensaje y lo que no debes hacer

Las nuevas tecnologías se han ido convirtiendo, con el paso del tiempo, en un arma de doble filo que hackers, piratas informáticos o ladrones aprovechan para cometer engaños o timos y engañar a los ciudadanos. Las redes sociales son su cebo favorito, con mensajes en el que más de una vez, la víctima es engañada. Así, la conocida como "estafa del sicario" es la última en tener lugar en WhatsApp, y los engaños se están incrementando en España.

En estos casos, la víctima recibe un mensaje de un número que no tienen guardado. Tratan de ofrecer incentivos y conseguir información personal, y al engañar, buscan que la víctima pague por adelantado y enviar dinero por giro o transferencias.

También existen otros casos en los que los piratas envían enlaces y, con solo pinchar, la estafa estará realizada y el hacker habrá podido entrar en tu dispositivo o robar tus datos personales, así como tu dinero. En nuestro país, parece que bastantes personas ya han recibido uno de estos mensajes intimidantes.

¿Qué es la "estafa del proxeneta o sicario" que ha puesto en alerta a la sociedad española?

La estafa comienza con un mensaje bastante alarmante en el que se afirma que el destinatario ha sido víctima de un contrato para atentar contra su vida o ha ocurrido en una deuda con un proxeneta, así como se deben ajustar cuentas. El mensaje suele estar redactado de manera amenazante y busca generar miedo y angustia en la persona que lo recibe.

"Saludos estimado señor, le habla el encargado de la agencia de chicas y usted tienes varios reportes de nuestras chicas y nos está generando problemas", explica, con otro mensaje en el que se alarma de que "si no quiere que esto pase a serios problemas personales con usted o su familia lo mejor será que lleguemos a un acuerdo por las buenas", dice el mensaje, según explica Genbeta. Estos mensajes llegan desde números de la República Dominicana, es decir, aquellos que empiezan por +1 809, +1 829 o +1 849. El estafador exige un pago para evitar el supuesto atentado o para garantizar la seguridad de la persona o familia. Por ello, se aprovechan del miedo y la desinformación de las personas para obtener dinero fácilmente.

En este sentido, los usuarios de varias páginas de denuncias telefónicas como "TuQuejaSuma o ListaSpam" avisan de que están recibiendo esta clase de mensajes en las últimas semanas y meses. No obstante, esta estafa es falsa. Y es que no existe ningún sicario o proxeneta que te amenace. Ante estos mensajes, es importante no responder ni proporcionar ninguna información personal o financiera, así como denunciar estos casos a la Policía para evitar caer en este tipo de engaños.