Cómo evitar llamadas spam: esta es la "salvación" definitiva para dejar de recibir estafas telefónicas

El indeseable spam telefónico es un dolor de cabeza para muchas personas. Empresas que tratan de vender productos, por un lado, o estafas e intentos de sustracción de dinero y robo de datos personales, por otro, es cada vez más común a través de nuestros móviles, por mucho que consigamos bloquear un número tras otro. Asimismo, se ha reducido la libertad de las empresas y restringido llamar en ciertos horarios, pero aun así, parece imposible librarse. La Lista Robinson, a la que debemos registrarnos, parece ser asimismo la solución llamadas fraudulentas.

Con solo mirar los datos, podemos comprobar el incremento y frecuencia de las llamadas spam. Solamente en el tercer trimestre del pasado 2023, se llegaron a registrar más de 6.500 millones de casos de spam telefónico en 39 países, tal y como explicó el Informe Global de Amenazas Telefónicas del identificador de llamadas Hiya. Una media de 73 millones de llamadas fraudulentas por día. Francia y España fueron los países más damnificados, con tasas que llegaron al 44% y 42% respectivamente.

En sí, es un tipo de llamadas que tienden a proceder de números desconocidos, números ocultos o números falsificados (lo que se conoce como "spoofing"), lo que dificulta identificar al remitente. Además de intrusivas, también son repetitivas, con el único objetivo de engañarte para que proporciones información personal o financiera sensible, como números de tarjetas de crédito, contraseñas o datos de identificación personal.

Dejar de recibir llamadas spam: así es la forma para evitar las estafas telefónicas a través de la Lista Robinson

Hoy en día, es posible evitar este tipo de llamadas, al menos de forma legal y gratuita. Se trata de la Lista Robinson, un servicio que suele ser efectivo en la mayoría de los casos y la cual pretende tener todo más controlado. Todos las empresas, asimismo, están obligadas a consultar esta lista ya que no pueden enviar publicidad a quien esté registrado al no contar con el consentimiento de los destinatarios.

La Lista Robinson se creó en 1993 para permitir a los ciudadanos rechazar la recepción de publicidad a través del correo postal. Actualmente cuenta con más de un millón de personas registradas, con el fin de evitar que sus datos personales sean utilizados para fines publicitarios.

Registrarse es muy sencillo, y lo pueden hacer todas aquellas personas que tengan más de catorce años. Al entrar en la página web oficial de la Lista Robinson, solo hay que dirigirse a la sección "Apúntate en la lista" y seguir las instrucciones, teniendo que rellenar un formulario que incluya datos de DNI, nombre completo, fecha de nacimiento o correo electrónico, al que llega una confirmación de usuario y contraseña para acceder al servicio.

Posteriormente, puedes indicar los canales a través de los cuales no quieres recibir publicidad, ya sea por teléfono móvil, fijo, correo electrónico, correo postal o mensajes SMS. No obstante, es importante tener en cuenta que el efecto no es inmediato y puede tardar hasta dos meses, tiempo en el que las empresas pueden seguir llamándote.