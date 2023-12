Cómo guardar dónde has aparcado el coche en Android Auto.

Recordar dónde se ha aparcado el vehículo tras un desplazamiento puede complicarse en algunas situaciones. Bien porque se está en un entorno nuevo que no se conoce o en un gran aparcamiento y uno no se ha fijado lo suficiente en las indicaciones. Google Maps tiene desde hace años una solución para este problema, pero que no estaba presente en su versión para Android Auto, algo que Google ha solucionado recientemente.

La última actualización de Google Maps para Android Auto ha añadido la función de guardar la ubicación dónde se ha aparcado el coche. No es exactamente igual a su contrapartida en Android o iOS, pero cumple el propósito de que el usuario pueda encontrarlo aunque no recuerde dónde lo dejó.

La lógica de poder realizar esta acción desde el propio vehículo y no desde el móvil es inapelable, aunque este último sigue siendo necesario para llegar hasta la ubicación que se haya registrado. Si tienes actualizado Android Auto, verás que al llegar a un destino aparece una nueva opción llamada Guardar aparcamiento, junto a un icono de parking, bajo la dirección en la que te encuentras. Tan solo tienes que pulsar en el deslizador para que quede registrado en Google Maps.

Cuando más tarde accedas a la app en tu móvil, verás un marcador rojo de Google Maps junto al mensaje Has aparcado aquí. Si no lo encuentras, puedes pulsar en la etiqueta ¿Dónde está mi coche? que aparecerá bajo la caja de búsqueda.

Al contrario de lo que sucede cuando se activa esta opción desde la app de Google Maps en Android o iOS, no hay posibilidad de añadir más información. En el móvil se puede escribir una nota junto a la ubicación y establecer un contador de tiempo, para el caso de estar en un aparcamiento de pago, por ejemplo. Durante un tiempo fue posible añadir una imagen, una opción muy práctica que, sin embargo, Google eliminó. Desde Android Auto, solo es posible registrar la ubicación. Lo que sí puedes hacer es añadir la información que quieras desde la app móvil una vez realizado el primer paso en Android Auto.