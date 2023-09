Cómo pedir la retirada de vídeos y fotos que vulneran tu privacidad y están publicadas en Internet

Se suele decir que nada se puede eliminar de Internet una vez publicado, pero no es del todo cierto. Más allá de la existencia de múltiples empresas dedicadas a la eliminación de determinados contenidos en la Red, cualquier particular puede tomar medidas por su cuenta si encuentra en Internet alguno que vulnera su privacidad. Quizás no consiga hacerlo desaparecer completamente, pero sí puede pedir su retirada de las principales plataformas y asegurarse limitar su difusión.

Google y Microsoft pueden desindexar determinados contenidos de sus buscadores a petición del usuario. Las plataformas de vídeo, incluyendo las de pornografía, eliminar vídeos cuando el solicitante lo justifica y los medios sociales borrar los contenidos en el mismo caso.

Marcelino Madrigal, experto en tecnología, ha recopilado en su cuenta de X, la antigua Twitter, las páginas para denunciar contenidos abusivos en 14 de las principales plataformas de Internet. Un hilo de indudable ayuda para cualquiera que se vea en esta situación y que facilita cómo conseguir su retirada en buscadores (Google, Bing), medios sociales (Facebook, Instagram, Twitter), plataformas de vídeo generalistas (YouTube, TikTok) y pornográficas (Porhub, YouPorn, XVideos, XHamster, Motherless, OnlyFans) y servicio de creación de webs (Wix).

Enlaces a los que acudir para retirar imágenes y vídeos íntimos publicados sin consentimiento

Espero que les sea útil

Es difícil, lento y desesperante, pero siempre pueden encontrar ayuda



Por plataformas — mmadrigal (@SoyMmadrigal) September 19, 2023

El proceso es similar en todos los casos y sencillo de llevar a cabo. Lo que vas a necesitar siempre son las direcciones web (URL) de los contenidos que quieres denunciar y lo más habitual es encontrarse una variedad de posibles reclamaciones a realizar, además de la retirada de fotos y vídeos que vulneren tu intimidad. En Google, por ejemplo, puedes solicitar también retirar información personal identificable, contenido pornográfico que no esté relacionado contigo, imágenes de menores de edad o cualquier contenido sexual con menores, entre otras opciones.

Los enlaces para solicitar la retirada de contenido abusivo en las plataformas mencionadas son los siguientes:

El experto también recomienda, en el caso de que la plataforma no responda, utilizar el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la retirada inmediata del contenido denunciado.