¿Cómo recuperar las páginas web que teníamos en otro dispositivo?

Resulta una experiencia común aunque poco deseable: nuestro ordenador o tablet se "muere" y ya no tenemos acceso a lo que teníamos allí. Hay forma de recuperar los archivos del disco duro o, si hemos sido previsores, descargarlos directamente desde la nube. Pero ¿qué ocurre si lo que queremos es recuperar las páginas que teníamos abiertas en el navegador web? También puede ser que hayamos iniciado sesión en una biblioteca o en un dispositivo de una tercera persona y ya no podamos acceder a él. En este casos hay una solución bastante sencilla.

Lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. En cualquier dispositivo, sea tablet u ordenador. Una vez hecho esto abrimos el historial. Si no tenemos acceso a él o no lo vemos, basta pulsar Control+H para que se despliegue la ventana. En ese momento no solo aparecerá el listado de las páginas visitadas. A la izquierda también veremos una columna con diferentes opciones y una de ellas será Pestañas en otros dispositivos. Si pulsamos en ella podremos ver, en orden cronológico, las que hemos visitado desde diferentes dispositivos.

Pestañas de otros dispositivos J.S. J.S.

Esto nos puede salvar de un imprevisto. Claro que se trata de una solución disponible para Chrome (de Google), pero teniendo en cuenta que muy poca gente usa otro tipo (sea Firefox, Petal Search o Bing) estaremos cubiertos en el 99% de los casos. Lo que hay que tener en cuenta es que debemoss haber iniciado sesión en el dispositivo original para que esta información se conserve, de lo contrario lo tenemos complicado.

Para evitar, en el futuro, este tipo de problemas, una opción es etiquetar la página como Favorito, de ese modo no tendremos que rastrear el historial y llegar hasta el final si no recordamos el nombre de la página. La otra opción, más molesta pero igual de efectiva es enviarnos un mensaje a nosotros mismos, sea por correo o por WhatsApp con los enlaces que nos interesan y así no los perderemos. Si lo hacemos por mail mejor, ya que podemos incluirlos en una carpeta específica y es más sencillo recuperarlos pues están en la nube. Hacerlo por WhatsApp tiene el riesgo de no guardar correctamente los mensajes, perder la cuenta u otros problemas que harán que el mensaje desapparezca.