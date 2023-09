Cómo utilizar la cámara frontal del móvil como un botón para acciones rápidas

Los primeros móviles con notch, la muesca en la pantalla que deja espacio para la cámara frontal, llegaron en 2017. Al principio eran de un tamaño considerable, como en el caso del iPhone X, arrebatando una porción relevante de la pantalla. Con el tiempo se han ido haciendo cada vez más pequeños y discretos y todo el mundo se ha acostumbrado a ellos. Es una cesión razonable a cambio de maximizar el espacio para la pantalla entre los marcos del teléfono y algunos fabricantes intentan aprovecharlo con ideas como la Isla Dinámica en los iPhone. Android no tiene nada así, pero sí una app que permite usarlo como un botón personalizable para realizar acciones rápidas sin necesidad de recurrir a ningún menú.

Se trata de Touch the notch, una app que cuenta con una valoración de 4,8 sobre 5 en la tienda de aplicaciones Google Play y acumula más de cien mil descargas. La aplicación permite asignar una amplia variedad de acciones a cinco gestos diferentes sobre el notch o cámara frontal: un solo toque, toque prolongado, doble toque, deslizar de izquierda a derecha y de izquierda a derecha.

A esta variedad de gestos se le pueden asociar acciones como encender la linterna, abrir la cámara, tomar una captura de pantalla, cambiar el brillo, pausar la reproducción o activar el modo No molestar, entre un total de 20 disponibles.

Touch the notch. Alfredo Biurrun.

Estas opciones de personalización de la cámara frontal resultarán muy prácticas a muchos usuarios que así podrán ejecutarlas las acciones que elijan en un solo paso. Touch the notch responde perfectamente a los gestos del usuario, pero hay que tener en cuenta que tocar con los dedos la lente de la cámara terminará por ensuciarla, por lo que es necesario limpiarla con regularidad. La aplicación también puede configurarse para que vibre al tocar el notch o ampliar la zona de gestos a toda la barra de notificaciones en lugar de solo a la cámara.

El uso es extremadamente sencillo. Tras instalar la aplicación tan solo hay que abrirla, conceder los permisos necesarios, seleccionar un tipo de toque y a continuación la acción a asignar.

Por lo demás, Touch the Notch requiere los permisos de accesibilidad, no se conecta a Internet y trabaja de forma local. Es gratuita y no contiene anuncios, aunque el desarrollador ofrece la opción de realizar un pequeño pago de 1,09 euros para apoyar la aplicación.