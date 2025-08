¿Cuánto sabes de videojuegos y consolas? Demuestra si eres capaz de resolver estas preguntas

Llegar a casa, tumbarse en el sofá y encender la consola para desconectar de un largo día de trabajo se ha convertido en una de las formas de ocio más extendidas a nivel global. Tanto es así que, según datos de Statista, la industria del videojuego generó en 2023 más ingresos que la música y el cine juntos, consolidándose como la mayor potencia del entretenimiento contemporáneo.

Mario Bros, Pokemon, Zelda... Así como la Game Boy, Play Station o la Xbox 360. Son muchos los juegos que han pasado por las pantallas de múltiples consolas diferentes, de tal manera que desde niños y en nuestra adolescencia (o incluso juventud y de adultos) nos han logrado entretener

Demuestra cuánto sabes sobre los videojuegos: responde a las preguntas de este test y comprueba tus conocimientos

Ahora bien, ¿cuánto sabes del “octavo arte”? Pon a prueba tus conocimientos con este cuestionario de cultura general de los videojuegos.

¿Cuánto sabes sobre videojuegos? Responde a las preguntas de este test y comprueba tus conocimientos

1. ¿Cuál era el nombre originario de Mario Bros?

a. Mario The Plumber

b. Jumpman

c. Matsumoto Burosu

d. Italian Bro

2. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia hasta la fecha?

a. Playstation 2

b. Nintendo Switch 2

c. Megadrive

d. Xbox 360

3. ¿Cuál es el videojuego más vendido a nivel mundial?

a. Final Fantasy VII

b. Grand Theft Auto V

c. Los Sims

d. Minecraft

4. ¿Cuál es el nombre del creador original de Stardew Valley que desarrolló el videojuego en solitario?

a. Eric Barone

b. Stan Lee

c. George Lucas

d. Donald Trump

5. ¿Qué videojuego de género MMORPG marcó un antes y un después en la industria, y más de 21 años después de su lanzamiento sigue cosechando ventas, expansiones y millones de jugadores activos en todo el mundo?

a. RuneScape

b. Final Fantasy XIV

c. Wuthering Waves

d. World Of Warcraft

6. ¿Qué compañía desarrolló Genshin Impact y logró convertirlo en uno de los videojuegos más exitosos a nivel global en su primer año de lanzamiento?

a. Bandai Namco

b. HoYoverse (miHoYo)

c. Square Enix

d. Rockstar Games

7. ¿A qué nombre evolucionó la saga de fútbol FIFA bajo la desarrolladora de EA?

a. EA Sports FC

b. EA Football Soccer

c. Pro Evolution Soccer

d. eFootball

8. ¿Qué videojuego de la saga Call Of Duty está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y trató el conflicto desde diferentes perspectivas?

a. Call Of Duty: Modern Warfare

b. Call Of Duty: Black Ops

c. Call Of Duty 2

d. Call Of Duty: Ghosts

9. ¿Cuál fue la primera pareja de videojuegos sobre Pokémon que se lanzó al mercado?

a. Pokémon Rojo y Azul

b. Pokémon Oro y Plata

c. Pokémon Escarlata y Púrpura

d. Leyendas Pokémon: Z-A

10. ¿Cómo se llama el equipo de League of Legends fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, que participa en la LEC y que ha representado a Europa en torneos internacionales como el EMEA Masters?

a. KOI

b. Heretics

c. Giants

d. Movistar Riders

11. ¿Quién es considerado el jugador más legendario de League Of Legends, tricampeón mundial y apodado ‘El Rey Demonio Inmortal?

a. “Rekkles” Erik Larsson

b. “Faker” Lee Sang-Hyeok

c. “XPeke” Enrique Cedeño

d. “CR7” Cristiano Ronaldo

12. ¿Cuál fue el primer The Legend of Zelda que presentó un mundo en 3D y revolucionó la forma de explorar en los videojuegos?

a. The Legend of Zelda: A Link to the Past

b. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

c. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

d. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

¿Has podido contestar a las preguntas? Comprueba las soluciones al test de videojuegos y consulta si eres un experto

1. Jumpman

2. Play Station 2

3. Minecraft

4. Eric Barone

5. World Of Warcraft

6. HoYoverse (miHoYo)

7. EA Sports FC

8. Call of Duty 2

9. Pokemon Rojo y Azul

10. KOI

11, "Faker” Lee Sang-Hyeok

12. The Legend of Zelda: Ocarina of time