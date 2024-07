Cyberpunk 2077: Aquí está el "botón secreto" que apaga las luces de Night City

Cuando cualquier jugador de ‘Cyberpunk 2077’ recorre sus calles de noche, es perfectamente consciente de la importancia que cobra la iluminación en el sobresaliente videojuego de CD Projekt RED. Los transeúntes de ‘Night City’ aprovechan una ambientación única y evocadora. Pero, ¿y si tuvieras a tu alcance la posibilidad de eliminar la mayoría de fuentes de luz? ¿Mejoraría el aspecto de la ciudad o todo lo contrario? Las respuestas las tienen en el propio estudio, que ha incluido un “botón secreto” específico para esta función.

El botón de apagado

Si bien es cierto que no son pocos los jugadores que han encontrado el conmutador por sus propios medios – casualidad incluida-, la grabación del momento y su localización pública ha causado gran revuelo entre la comunidad de jugadores. Ubicado en una calle de la parte central de Night City, el botón secreto que desconecta al completo farolas o señales de tráfico -sólo puede activarse cuando llega la noche a la futurista metrópoli-, está acompañando de alguno de estos mensajes "apaga las luces y se acabó la fiesta"; "Cariño, cuando se apaguen las luces" o "Apriétame y después. ¡oscuridad!", algo que no termina de reflejar la auténtica realidad del mecanismo.

Calles sin iluminación

Incluso con las luces de la calle apagadas, la ciudad que sirve de base para ‘Cyberpunk 2077’ continúa mostrando una apariencia impresionante. Eso sí, una vez presionado el “botón secreto”, las calles tan solo recibirán fuentes de luz provenientes de los vehículos, las ventanas de los edificios y los numerosos letreros de neón que se encuentran repartidos por toda la urbe. Es decir, aunque el entorno del juego gana en tonos más oscuros, la experiencia no empeora a niveles imposibles, incluso cuando paseas despacio entre sus avenidas y callejones. En este sentido, incluso permite descubrir algunos elementos a los que quizá no prestaste atención en su momento, porque no se resaltan lo suficiente con los valores normales de iluminación.

Thriller de espías

‘Cyberpunk 2077’ es un videojuego de CD Projekt RED, estudio también conocido por la serie ‘The Witcher’, que lleva a los jugadores a Night City, una vibrante ciudad futurista controlada por varias bandas rivales dispuestas a hacer cualquier cosa para reclamar el control del territorio. Un RPG de acción en primera persona que cuenta entre su reparto con el actor Keanu Reeves en el papel de Johnny Silverhand, un exsoldado americano que parece tener más de una cuenta pendiente en la ciudad. Está disponible en PC, PS5 y Xbox Series.