Phantom Liberty: se confirma que la expansión de Cyberpunk 2077 no será gratuita

Después de mantenerse durante más de un año proporcionando actualizaciones gratuitas para ‘Cyberpunk 2077′, la desarrolladora responsable del proyecto, CD Projekt RED, está dispuesta a tentar los bolsillos de los jugadores con el próximo contenido de juego. En unas recientes declaraciones, el director de relaciones públicas del desarrollador polaco, Radek Grabowski, ha confirmado que la esperada expansión “Phantom Liberty” requerirá de un desembolso. Según anticipa el propio empleado de la empresa de entretenimiento, hasta el momento no se ha decidido cuánto será el montante que se solicitará a los jugadores por la nueva línea narrativa.

Una nueva aventura

Si bien, que “Phantom Liberty” requiera un pago por separado para ‘Cyberpunk 2077′ no supone ninguna novedad (ya que se trata del estándar de mercado), algunos podrían sorprenderse. Esto tiene relación con el complicado estado en el que se entregó el videojuego, que ha mantenido a CD Projekt RED proporcionando parches, soluciones, correcciones y contenido extra durante algo más de un año sin solicitar ningún pago adicional, incluso cuando el formato recibió importantes inyecciones de contenido con la mayoría de sus problemas ya resueltos.

La vía de lanzamiento para la expansión debería seguir un proceso similar al establecido con ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, que recibió dos importantes historias después de su estreno en 2015, sin embargo, ‘Cyberpunk 2077′ tan solo tiene asegurada una nueva trama adicional. Después, sus responsables creativos afrontarán el cambio de algunos elementos en el proceso de desarrollo de una secuela completa del juego. Todavía sin fecha de lanzamiento, “Phantom Liberty” promete descubrir áreas desconocidas de Night City. También será el encargado de traer de vuelta a conocidos como Johnny Silverhand (interpretado por Keanu Reeves), al tiempo que introduce nuevos personajes en una trama con tintes de “thriller de espías”.

La expansión marcará el fin de soporte de las versiones del juego para PlayStation 4 y Xbox One, ya que solo se publicará para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC. Además, se están preparando algunas mejoras de calidad de vida para el juego de rol, incluido un sistema de vigilancia completamente renovado.

The Witcher 3: Wild Hunt llegará en diciembre

Recuperando ‘The Witcher 3: Wild Hunt’, la desarrolladora también ha confirmado que ‘The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition’ se lanzará el 14 de diciembre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El videojuego se ha mejorado teniendo en cuenta la potencia de las consolas de nueva generación e incluirá docenas de mejoras de rendimiento, visuales y técnicas respecto al original. Entre éstas, se incluye la compatibilidad con el trazado de rayos, tiempos de carga más rápidos, así como una variedad de mods integrados en la experiencia, entre otras novedades.

La versión next-gen de ‘The Witcher 3′ también recoge todos los paquetes de contenido lanzados hasta la fecha, además de dos grandes expansiones: “Hearts of Stone” y “Blood and Wine”, así como un parche next-gen gratuito. Por último, los jugadores de la versión de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch también recibirán una actualización que incluye numerosos añadidos y mejoras, así como los contenidos adicionales inspirados en la serie de Netflix.