Deadpool llega a Marvel's Midnight Suns para poner patas arriba el videojuego.

Aunque en realidad él mismo ya había publicitado su incorporación a los ‘Midnight Suns’ en las redes sociales del juego, no ha sido hasta ahora cuando Firaxis Games ha distribuido el primer tráiler oficial del excéntrico personaje de la factoría Marvel, el cual estará disponible a partir del 26 de enero. El divertido vídeo del juego refleja perfectamente la personalidad del antihéroe y muestra un amplio abanico de poses, golpes y ribetes dorados.

Su llegada a ‘Marvel's Midnight Suns’ también contribuye con nuevo contenido y agrega tres misiones de historia, una actualización para la Abadía y una selección de nuevas apariencias y trajes para el héroe. Como personaje controlable, Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool, cuenta con sus propias habilidades que traen su característica marca de caos al campo de batalla, así como la oportunidad de forjar amistades inesperadas con el mercenario bocazas en la Abadía.

